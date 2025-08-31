Piden a Claudia Sheinbaum “voltear a ver” las necesidades de 12 pueblos de la barranca

En la imagen una vista de la impresionante Cola de Caballo, en Zapopan. El problema es que esa agua del río Blanco está contaminada con descargas residuales de fraccionamiento como el de Valle de los Molinos.

La barranca del río Santiago sigue en el olvido de los gobiernos federal y estatal.

Los 12 pueblos de la barranca que se asientan en el municipio de Zapopan buscan que los volteen a ver desde la Presidencia de la República.

Los comuneros de Ixcatán -una comunidad con pasado precolombino refundada en 1530- llevaron a Palacio Nacional un pliego petitorio de siete cuartillas en los que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, agua para sus habitantes, educación superior para los jóvenes con una universidad “Benito Juárez” y una Casa de la Cultura, con un museo local, entre otras solicitudes.

José Casillas Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Ixcatlán, informó que acudieron a Palacio Nacional, el pasado 22 de agosto.

“Se acudió una comisión a la Presidencia de la República a entregar un pliego de demandas que se compone de siete cuartillas, en donde exponemos necesidades de carácter agrario, que se resuelvan problemas medioambientales y de asuntos de historia y cultura que creemos que es responsabilidad del gobierno federal atender”, dijo.

Un tema prioritario es el ambiental. Los comuneros de Ixcatán piden la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Energía, para que se frene la contaminación de los ríos Milpillas, La Soledad, Los Camachos, y Blanco-Cola de Caballo.

Los basureros de Picachos y El Taray -cerrado hace años-, así como las descargas de aguas residuales de los fraccionamientos Valle de los Molinos, Ara, Mirador del Bosque y Monticello, en el corredor de carretera a Colotlán, son los causantes.

“Tendremos una asamblea de comuneros, donde discutiremos las estrategias para conseguir que estas demandas que ya planteamos en la Presidencia de la República, sean resueltas, de tal manera que volteen los ojos a la barranca, no solo a su riqueza biótica e histórica, sino a las gentes que estamos en estos pueblos y que por muchos años han sido abandonados en sus necesidades más básicas”, dijo.

Además de Ixcatán, los pueblos de la barranca, situados en Zapopan y que son afectados por la falta de respuesta de las autoridades son: San Esteban, San Isidro, Tateposco, Río Blanco, Hacienda de Lazo, Los Camachos, Paso de Guadalupe, Milpillas, San Lorenzo, Huilotán y Huaxtla.