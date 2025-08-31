Refuerzan con costaleras zonas de riesgo en el Arroyo Seco, Tlaquepaque

El gobierno de Tlaquepaque realiza acciones preventivas en colonias cercanas al Arroyo Seco

El gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene acciones preventivas en colonias cercanas al Arroyo Seco, donde se han registrado desgajamientos en los costados del cauce a causa de la fuerza de la corriente.

Elementos de Bomberos colocan costaleras en puntos críticos de las colonias Parques del Bosque y Parques Santa María, con el objetivo de reducir riesgos a la población y evitar afectaciones a las viviendas aledañas.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos buscan contener filtraciones y daños estructurales mientras las instancias correspondientes definen una solución de fondo para el cauce.

La corporación informa que mantiene vigilancia permanente en la zona y pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de Protección Civil y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 33 3050 3050, 33 3837 2270 o al 911.