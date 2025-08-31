Tlajomulco integra propuestas ciudadanas en sus planes parciales de desarrollo

La Coordinación General de Gestión del Territorio y Obras Públicas de Tlajomulco avanza en la elaboración de los nuevos planes parciales de desarrollo urbano con la incorporación de propuestas de vecinos, instituciones, gremios y empresas del municipio.

Durante los foros de opinión realizados en las ocho regiones de Tlajomulco y a través de una encuesta digital, se recabaron más de mil aportaciones ciudadanas.

Los temas más recurrentes fueron: seguridad, abasto de agua potable, movilidad, mercados públicos, espacios recreativos y control de incendios, problemas que se han intensificado con el crecimiento urbano de los últimos 25 años.

René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio y Obras Públicas, señala que todo lo recopilado será parte de la siguiente etapa: la consulta pública oficial.

“Lo primero que nos encargó el presidente municipal, Gerardo Quirino, fue que todos los procesos que llevemos a cabo —obra pública, abastecimiento de agua y planes parciales— los hagamos de cerca con la gente. Que todo sea a partir de acuerdos, consensos e información clara para que las decisiones se tomen junto con la ciudadanía”, dijo.

El funcionario agrega que los planes parciales estarán listos en un lapso de tres meses y posteriormente serán enviados para dictamen al Gobierno del Estado, el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

“Lo que buscamos con estos planes parciales es que siga habiendo inversión, que más familias lleguen a Tlajomulco y que el municipio continúe desarrollándose, pero de manera ordenada y sustentable. Queremos orientar e impulsar el crecimiento de Tlajomulco con responsabilidad”, señala Caro Gómez.

La estrategia también contempla la gestión de recursos públicos y privados, además de esquemas financieros innovadores que permitan fortalecer el desarrollo sostenible del municipio.

El dato

• Los planes parciales serán presentados ante el Gobierno del Estado, Imeplan y Semadet.

• Las mesas de opinión se realizaron en las 8 regiones del municipio y mediante una encuesta digital.

• Los planes buscan un crecimiento ordenado y sustentable a partir de censos poblacionales.