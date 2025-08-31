Tlajomulco mantiene certificación internacional en atención de urgencias

El Gobierno de Tlajomulco obtuvo la recertificación en el proceso de atención de urgencias bajo la norma internacional ISO 9001:2015, que valida la calidad y seguridad en los servicios de salud.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presidente municipal, señala que este proceso se realizó en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal.

Por su parte, Guillermo Ruiz Esparza Cruz, jefe de Auditoría Médica, subraya que actualmente Tlajomulco es el único municipio del Área Metropolitana de Guadalajara con este reconocimiento.

“Ya estamos certificados. Es más, somos el único ayuntamiento de toda la zona metropolitana y casi te aseguro que de todo Jalisco que cuenta con una certificación internacional en un proceso tan importante como es el de urgencias”, afirma.

Según Ruiz Esparza, el aval internacional impacta de manera directa a la ciudadanía, ya que permite optimizar recursos, garantizar atención de mayor calidad y facilitar al personal de salud un mejor control, en cumplimiento con la norma mexicana del expediente clínico.

El funcionario detalla que en la evaluación se revisaron indicadores como infraestructura, equipamiento, suministro de medicamentos y capacitación del personal, así como la correcta operación de todos los procesos.

En lo que va de 2025, la Dirección de Salud Pública ha otorgado 65 mil 556 servicios médicos, con un promedio superior a 5 mil pacientes atendidos al mes en las unidades Cruz Verde Santa Fe, Agaves y Tlajomulco Centro.

Sobre los siguientes pasos, Ruiz Esparza adelanta que buscarán ampliar la certificación a otros servicios.

“Este equipo de trabajo ya está buscando la manera de incorporar otro procedimiento. En este caso, podría ser urgencias o el área prehospitalaria. Es decir, esto no se acaba, continúa y sigue avanzando”, apunta.

El dato

• Tlajomulco es el único municipio certificado en atención de urgencias en el Área Metropolitana de Guadalajara.

• En 2025 ha otorgado 65 mil 556 servicios médicos, con un promedio mensual de más de 5 mil atenciones.

• El municipio cuenta con tres unidades médicas: Santa Fe, Agaves y la Cabecera Municipal.