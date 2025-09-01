Artesanos de Tlaquepaque dialogan con la alcaldesa sobre apoyos y necesidades

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sostiene un encuentro con artesanas y artesanos del municipio, donde reitera su compromiso de atender las demandas de este sector y fortalecer los programas de apoyo.

“Quisimos tener este encuentro para escucharnos de frente. Sé que por mucho tiempo han sentido falta de reconocimiento y espacios; por eso, nuestra tarea es atender esa demanda y dar pasos firmes hacia un mejor futuro para nuestras artesanas y artesanos. Cada pieza que elaboran es historia, herencia y orgullo de Tlaquepaque”, afirma Pérez Segura durante el diálogo.

Como parte de las acciones en curso, el gobierno municipal impulsa el programa Raíces de Esperanza, mediante el cual más de 300 artesanos reciben un apoyo económico único. También se organizan capacitaciones y talleres que buscan innovar sin perder las tradiciones, promoviendo la relación entre artesanos con experiencia y nuevas generaciones.

La alcaldesa destaca el papel de la Casa del Artesano como espacio de exposición y venta, así como el respaldo logístico que permitió la participación de 78 artesanos en la exposición de nacimientos en el Estado de México.

De acuerdo con datos municipales, estas acciones han generado más de 476 mil pesos en ventas directas dentro de la Casa del Artesano y una derrama económica superior a 9.5 millones de pesos por la presencia en ferias y exposiciones.

El encuentro concluye con el compromiso de mantener la apertura al diálogo y la búsqueda de más espacios y oportunidades para que las y los artesanos de Tlaquepaque continúen fortaleciendo su trabajo y el reconocimiento a su labor.