“Gobernar es cuidar”: Verónica Delgadillo rinde cuentas de su primer año como alcaldesa de Guadalajara

La Presidenta municipal arrancó la campaña de su primer informe bajo el lema “Gobernar es cuidar”, con un mensaje de corresponsabilidad y compromiso con los ciudadanos para gobernar con firmeza y empatía.

Veronica Delgadillo muestra su postura contra las corridas de toros, previo a la temporada taurina que iniciará el 31 de enero.

Durante su intervención, Verónica Delgadillo destacó que en su primer año de gestión se tomaron decisiones difíciles que requirieron mano dura, pero también se gobernó con sensibilidad para atender las necesidades de la ciudadanía. Entre estas acciones mencionó la compra de patrullas, ambulancias, motocicletas, vehículos de servicios públicos y motobombas de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la atención de emergencias.

Hace un año asumimos la responsabilidad de gobernar Guadalajara con una visión distinta: con firmeza cuando hay que tomar decisiones difíciles, pero también con empatía para comprender y atender las necesidades de las y los tapatíos.



La alcaldesa subrayó programas como los martes comunitarios y los sábados de corresponsabilidad, que buscan generar cercanía con la población. “Me comprometí contigo a gobernar de una manera diferente, con firmeza para tomar decisiones difíciles y también con empatía para entender y atender tus necesidades. Por eso, gobernar es cuidar”, señaló.

Entre los resultados de su primer año, resaltó el retiro de la concesión a CAABSA tras 30 años, lo que permitió que el municipio recuperara la rectoría del servicio de recolección de basura con 160 nuevos camiones de limpieza, elevando la eficiencia al 95%. Asimismo, se establecieron 11 comunidades para dar respuestas más rápidas y concentrar capacidades del municipio.

En materia de seguridad, informó sobre la reducción del 28% en delitos, la detención de 22 bandas delictivas, y una inversión de más de 3 mil millones de pesos en servicios públicos, con la meta de convertir a Guadalajara en la ciudad más limpia del país.