Lluvias muy fuertes y oleaje elevado marcarán este inicio de mes en Jalisco

Clima en Jalisco nube de tormenta al norte de Zapopan (X:@meteororet66)

Este lunes 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Jalisco enfrentará condiciones meteorológicas adversas derivadas de la onda tropical núm. 29, en interacción con una baja presión con potencial ciclónico y una circulación en niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones propiciarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de posibles tormentas eléctricas, rachas de viento de 50 a 70 km/h en zonas costeras y oleaje de 2 a 3 metros de altura.

El ambiente, será cálido a caluroso, con temperaturas máximas estimadas entre 35 °C y 40 °C en gran parte de la entidad, lo que mantendrá una sensación bochornosa durante el día a pesar de la nubosidad.

El organismo subrayó que las precipitaciones representan riesgo de encharcamientos, deslaves en zonas serranas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y carreteras del estado.

...En Guadalajara

La capital del estado inició la jornada con 19 °C, cielo mayormente nublado, a lo largo de la mañana predominarán los nublados intermitentes, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 °C hacia el mediodía.

Será entre las 14:00 y 15:00 horas se incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas, con hasta 65 % de posibilidad de lluvia. Entre las 15:00 y 21:00 horas, se espera el periodo más activo, con tormentas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante la noche, el termómetro descenderá a 19 °C, bajo un cielo nublado y con alta humedad, lo que podría mantener lluvias dispersas hasta la madrugada del martes.

Recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró el llamado a evitar transitar o cruzar calles, arroyos o ríos durante las lluvias, ya que el agua puede ganar fuerza en pocos minutos. En tanto, Protección Civil Jalisco pidió a la población extremar precauciones si vive cerca de cuerpos de agua, retirar objetos sueltos de balcones y azoteas, y mantenerse informada a través de canales oficiales.