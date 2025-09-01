Se gradúan 33 reclusos del centro penitenciario de Tequila

33 personas recluidas en centro penitenciario de Tequila, se graduaron

En cumplimiento al plan de reinserción a la sociedad, 33 personas que se encuentran recluidas en el complejo penitenciario de Tequila, concluyeron programas de estudios. Algunos terminaron de cursar la educación básica o la media superior; otros culminaron estudios de formación en un segundo idioma.

El acto académico en el cual recibieron sus constancias tuvo lugar en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) del municipio ya referido.

Estos logros académicos permitirán a los personas privadas de la libertad, incorporarse al mercado laboral con mayores oportunidades para lograr ser un sustento para sus familias.

Los graduados tienen una luz de esperanza

El Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Jalisco, José Antonio López Zaragoza, destacó que la educación representa un pilar esencial para la reinserción social integral, al ser un camino que fomenta la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo por superarse.

“Además, la educación tiene múltiples beneficios, reduce la reincidencia, mejora la salud mental y la autoestima,” agregó.

En la ceremonia de graduación también acudieron el presidente municipal de Magdalena (demarcación colindante a donde se encuentra el reclusorio de Tequila), Marco Trejo Téllez Girón, y la coordinadora de la zona Valles del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, Rosa Hortensia Nuño.