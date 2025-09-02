Lluvias muy fuertes y oleaje elevado afectarán a Jalisco este martes

Este martes 2 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical Doce-E, que se desplaza frente a las costas de Jalisco, mantendrá condiciones meteorológicas adversas en el estado. Se prevén lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en zonas costeras, acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros.
En cuanto al ambiente, Jalisco registrará temperaturas máximas de 35 a 40 °C en distintas regiones, lo que mantendrá una sensación calurosa durante gran parte del día, pese a la nubosidad.
Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, deslaves, inundaciones repentinas e incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de complicaciones viales y afectaciones en caminos rurales. En zonas de playa, el fuerte oleaje podría representar un riesgo para la navegación y actividades recreativas.
#AvisoMeteorológico— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2025
Se prevén #Lluvias muy fuertes en #Jalisco, #Colima, #Michoacán y el sur de #Nayarit.
Más información en ⬇️https://t.co/H9PFCILkWb pic.twitter.com/VCmXEmRGm2
...en Guadalajara
La capital jalisciense amaneció con 20 °C, cielo nublado, lo que generó un ambiente fresco pero húmedo. A lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 26 °C, bajo condiciones de nubosidad persistente.
Será a partir de la tarde-noche, entre las 18:00 y 23:00 horas, cuando se incremente la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias dispersas, con descargas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 17 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a 19 °C, con alta humedad y posibilidad de lluvias aisladas.
Recomendaciones
La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró el llamado a evitar transitar por calles inundadas y a extremar precauciones en zonas serranas y costeras. Por su parte, Protección Civil Jalisco recordó a la ciudadanía que en esta temporada de lluvias es fundamental no cruzar corrientes de agua, no manipular cables o postes caídos y no regresar a zonas evacuadas sin autorización.
🌧️ Al momento se registran lluvias en varios puntos del AMG.— Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 1, 2025
⚠️ Recuerda qué NO hacer en esta temporada:
🚫 No cruces corrientes de agua.
🚫 No manipules cables/postes caídos.
🚫 No regreses a zonas evacuadas sin autorización.
Llueva, truene o relampaguee: ¡Cuídate! pic.twitter.com/M52ZBp6aE6