Quirino alista su Primer Informe de Gobierno

El próximo martes 9 de septiembre, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, rendirá su Primer Informe de Gobierno, donde expondrá los principales resultados de su primer año de gestión.

El alcalde anticipó que el informe incluirá avances en infraestructura urbana e hidráulica, seguridad pública con nuevas patrullas y equipamiento, además de una inversión considerada histórica en agua potable. También mencionó programas en educación, salud y empleo que, aseguró, benefician directamente a miles de familias del municipio.

Para acercar el ejercicio de rendición de cuentas, el gobierno municipal anunció que, además del informe central, se realizarán informes comunitarios en ocho zonas: López Mateos, Valle Norte, Valle Sur, Corredor Chapala, San Sebastián, Ribera, Cabecera Municipal y Circuito Sur.

Quirino Velázquez sostuvo que el propósito de estas presentaciones barriales es fortalecer la cercanía con la población y dar a conocer los resultados en cada comunidad.

Tras la publicación de la encuesta de Mitofsky que lo colocó como el mejor alcalde de Jalisco y el mejor de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, el presidente municipal dijo que este reconocimiento implica un compromiso renovado con la ciudadanía.

“Es una alta distinción que solo nos motiva a no aflojar el ritmo, a seguir trabajando con toda la fuerza en la búsqueda de soluciones para la gente. Me da muchísimo gusto que ya se acerca la primera etapa, el primer informe que vamos a rendir de cara a las y los ciudadanos. Estaremos nuevamente en la calle, recorriendo todas las colonias de nuestro municipio, para presentar este ejercicio de rendición de cuentas”, expresó.