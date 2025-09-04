Lluvias muy fuertes y oleaje elevado pondrán en alerta a Jalisco este jueves

Este jueves 4 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical núm. 30 y el ingreso de humedad del Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento y oleaje de hasta 2.5 metros en zonas costeras.A pesar del ambiente cálido con máximas de entre 35 y 40°C en varias regiones.
...en Guadalajara
La capital jalisciense inició con 19°C, cielo mayormente soleado. Hacia el mediodía, las temperaturas oscilarán entre 22 y 24 °C, con cielo parcialmente soleado.
A partir de las 13:00 horas, se incrementará la nubosidad y la probabilidad de tormentas eléctricas, alcanzando más del 55% entre las 14:00 y 20:00 horas, con lluvias acompañadas de descargas y ráfagas de viento de hasta 20 km/h.
Durante la noche, la temperatura descenderá a 18°C, con cielo nublado y tormentas intermitentes que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes.
Recomendaciones
La Coordinación Nacional de Protección Civil y Protección Civil Jalisco recordaron la importancia de no cruzar ríos ni arroyos crecidos, evitar transitar por calles inundadas, retirar objetos sueltos de azoteas y balcones, y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
🌧️ Al momento se registran lluvias en varios puntos del AMG.— Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 1, 2025
⚠️ Recuerda qué NO hacer en esta temporada:
🚫 No cruces corrientes de agua.
🚫 No manipules cables/postes caídos.
🚫 No regreses a zonas evacuadas sin autorización.
Llueva, truene o relampaguee: ¡Cuídate! pic.twitter.com/M52ZBp6aE6