Lluvias muy fuertes y oleaje elevado pondrán en alerta a Jalisco este jueves

Guadalajara, Jalisco Mañana nublada (X:@meteororet66)

Este jueves 4 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda tropical núm. 30 y el ingreso de humedad del Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo, rachas de viento y oleaje de hasta 2.5 metros en zonas costeras.A pesar del ambiente cálido con máximas de entre 35 y 40°C en varias regiones.

...en Guadalajara

La capital jalisciense inició con 19°C, cielo mayormente soleado. Hacia el mediodía, las temperaturas oscilarán entre 22 y 24 °C, con cielo parcialmente soleado.

A partir de las 13:00 horas, se incrementará la nubosidad y la probabilidad de tormentas eléctricas, alcanzando más del 55% entre las 14:00 y 20:00 horas, con lluvias acompañadas de descargas y ráfagas de viento de hasta 20 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá a 18°C, con cielo nublado y tormentas intermitentes que podrían extenderse hasta la madrugada del viernes.

Recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil y Protección Civil Jalisco recordaron la importancia de no cruzar ríos ni arroyos crecidos, evitar transitar por calles inundadas, retirar objetos sueltos de azoteas y balcones, y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.