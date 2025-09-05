Arrancan en Tlaquepaque las “Ferias por la Paz” con servicios de atención ciudadana

En la colonia El Vergel, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, encabezó el inicio de las “Ferias por la Paz”, parte de la estrategia integral Atención a las Causas impulsada por el Gobierno de México.

Autoridades federales, estatales y municipales instalaron módulos para acercar servicios, asesorías y programas de distintas dependencias, con el objetivo de promover cohesión social y justicia.

“Es de gran importancia que Tlaquepaque forme parte de esta estrategia nacional de construcción de paz, dirigida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estas ferias trabajarán por el bienestar de la gente”, expresó la alcaldesa.

Jornadas de paz Tlaquepaque (Cortesía)

Pérez Segura explicó que las actividades permitirán dar seguimiento a las gestiones ciudadanas: “Aquí encontrarán no solamente información, sino a compañeras y compañeros de los tres órdenes de gobierno, dispuestos a atender cada una de las solicitudes y necesidades de las personas. No todo es fácil, pero sumando esfuerzos es como lo podemos lograr”.

Desde la Secretaría de Gobernación, Nancy Araceli Pimentel Miranda, directora de Instrumentos de Colaboración Interinstitucional, subrayó que “una parte fundamental de esta estrategia nacional de seguridad en su eje 1 Atención a las Causas, es atender con sensibilidad y firmeza las causas que generan violencia y vulnerabilidad social… estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia”.

Por su parte, el subsecretario general de Gobierno de Jalisco, Francisco Ramírez Salcido, afirmó que estas ferias reflejan los beneficios del trabajo conjunto. “Aquí se trata de acercar soluciones reales y oportunidades de desarrollo y crecimiento a la población”.

Las “Ferias por la Paz” se realizarán durante tres meses, los días viernes, en diferentes colonias del municipio.

Dependencias participantes: