Entrega Pablo Lemus 81 vehículos para policías de 30 municipios de las regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega

Con una lógica de trabajo en equipo con los tres niveles de gobierno, “sin tintes ni colores partidistas”, para atender la agenda de Seguridad en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la entrega de 81 unidades para 30 municipios de las regiones Altos Norte, Altos Sur y Ciénega.

Esta es la cuarta entrega de unidades del Gobierno del Estado a municipios y así se cumplió la meta de sumar 259 vehículos a las tareas que desempeñan 119 comisarías de la entidad; lo que significó una inversión de 178.7 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FOFISP).

“Aquí hay presidentas y presidentes municipales de todos los partidos políticos, y la entrega de patrullas no se hizo con base en un color político, el criterio que se tomó fue única y exclusivamente poblacional”, declaró Pablo Lemus.

Los 259 vehículos, para 119 municipios del estado, forman parte de la adquisición hecha por el Gobierno del Estado de 691 unidades equipadas y especializadas para fortalecer acciones acciones tácticas, de vigilancia e inteligencia en el estado.

“Más de una tercera parte del equipamiento, se lo estamos dando a los municipios”, informó Lemus.

También se entregaron 31 unidades para las instituciones de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, entre los que destacan seis VLT, motocicletas, camionetas pick-up y una ambulancia para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que fueron recibidas por Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado, y Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad.

Pablo Lemus, destacó que la coordinación en materia de seguridad se refleja en las estadísticas de delitos patrimoniales y homicidios dolosos.

“Fuimos mencionados en la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, como ejemplo nacional en la disminución de delitos; entre otras cosas. en la disminución de homicidio doloso, en robo a transporte de carga, robo de vehículo, robo a persona, robo a casa habitación”.

Pablo Lemus llamó a mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno dado que los resultados se reflejan en los municipios, aunado a estrategias de equipamiento como esta entrega hecha por el Gobierno de Jalisco.

Judith Macías Ramírez, Presidenta Municipal de Jalostotitlán, indicó que este encuentro refleja que el trabajo unido multiplica los resultados que llegan a las familias de Jalisco.

“Hoy con la entrega de estas patrullas no sólo fortalecemos la capacidad de respuesta de nuestras corporaciones, sino que enviamos a la comunidad un mensaje claro, la seguridad de la gente es prioridad”, expresó.

La Alcaldesa añadió que en Seguridad se trabajan estrategias en conjunto con el Gobierno Estatal, renovando hoy la confianza para la gente que merece vivir en paz. En la entrega recibieron unidades los Municipios de Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Juan de los Lagos, Unión de San Antonio, Lagos de Moreno, San Diego de Alejandría, Teocaltiche y Villa Hidalgo, pertenecientes a la región Altos Norte.

Además se entregaron vehículos a Acatic, Cañadas de Obregón, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe, Arandas, Jalostotitlán, Mexticacán, San Julián, Tepatitlán de Morelos y Yahualica de González Gallo, de la región Altos Sur.

De la región Ciénega se benefició a Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán, y Zapotlán del Rey, así como se entregó a Zapotlanejo.

En el arranque de la gira de trabajo realizada en el municipio de Jalostotitlán, Pablo Lemus encabezó la sesión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad Estatal.

El Gobernador preside estas mesas de trabajo en las diferentes regiones del estado, a fin de cerrar filas en la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En estas actividades se encontraron presentes el General de Brigada de Estado Mayor, Porfirio Fuentes, Comandante de la V Región Militar; el General de Brigada de Estado Mayor Julio César Islas, Comandante de la 15/a Zona Militar; y el General de Brigada de Estado Mayor Antonio Hernández Tejeda, Coordinador de la Guardia Nacional en Jalisco.

También, Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco; Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad; José Aurelio Fonseca Olivares, Diputado Local y Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, Diputado Federal y representantes del Poder Judicial y el Gobierno Federal.