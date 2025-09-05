Guadalajara

La iniciativa busca incentivar a las empresas a contratar a grupos vulnerables y fomentar la inclusión laboral en Jalisco

Gobierno de Jalisco lanza programa de movilidad laboral con bolsa de 60 millones de pesos

Por Samantha Lamas

El Gobierno de Jalisco presentó un nuevo programa de movilidad laboral con el objetivo de impulsar la empleabilidad y la inclusión en sectores poblacionales específicos. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre y cuenta con una bolsa de 60 millones de pesos para apoyar a las empresas participantes.

Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico (Cortesía)

Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, explicó que la iniciativa busca combatir la desigualdad, incentivar el crecimiento económico y facilitar la vinculación de empresas con grupos vulnerables, como jóvenes en modelos de educación dual, mujeres sobrevivientes de cáncer, jaliscienses retornados, refugiados y migrantes.

“La política pública de empleabilidad con movilidad social cuenta con una bolsa de incentivos económicos del Gobierno del Estado, apoyo y liquidez inmediata para las empresas, con el objetivo de incentivar a nuestras y nuestros empresarios jaliscienses a continuar abriendo sus puertas y seguir brindando oportunidades laborales a estos grupos vulnerables”, señaló Garza Marín.

El programa contempla 13 categorías de participación, que recibirán una prima adicional del 10% sobre el monto de apoyo otorgado. Entre ellas destacan: empleabilidad de personas con autismo o discapacidad, empresas con enfoque de género, sustentabilidad ambiental, promoción de la salud mental, empleabilidad para familiares de personas desaparecidas y empresas con impacto social en centros de asistencia para niñas, niños y adolescentes.

La convocatoria forma parte de los programas del Fondo Impulso Jalisco (FIMJA) y busca generar oportunidades laborales bajo un esquema de incentivos que reconozca las prácticas responsables de las empresas.

Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico (Cortesía)

En la presentación participaron también la diputada Gabriela Cárdenas y Ricardo Barbosa Ascensio, secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco.

Las bases completas se pueden consultar en: https://crecer-al-estilo-jalisco-sedeco.jalisco.gob.mx/talento.php.

Lo más relevante en México