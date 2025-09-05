Vero Delgadillo invierte más de 3 mil mdp para modernizar servicios y espacios públicos en Guadalajara

Con la convicción de que los servicios y espacios públicos de calidad son la base para mejorar la vida de las y los tapatíos, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una inversión sin precedentes de más de 3 mil millones de pesos en 2025 para fortalecer la Coordinación de Servicios Públicos, lo que representa un incremento del 34% respecto al año anterior.

Verónica Delgadillo (Cortesía)

“Nunca antes se había invertido tanto dinero en servicios públicos”, subrayó la alcaldesa, quien hizo de esta apuesta uno de los ejes prioritarios de su gobierno.

De la crisis de la basura a la estrategia Limpia Guadalajara

Uno de los primeros retos que enfrentó Delgadillo al asumir el cargo en octubre de 2024 fue la recolección de basura. La empresa concesionaria apenas alcanzaba un 60% de eficiencia, por lo que el municipio decidió retomar el control del servicio.

Para ello, se invirtieron 589.5 millones de pesos en la compra de 160 camiones recolectores, que actualmente cubren las 185 rutas de la ciudad con una eficiencia del 95%.

De esta medida nació la estrategia Limpia Guadalajara, que además contempla los 11 Escuadrones de la Limpieza, integrados por 30 personas cada uno y equipados con camionetas, sierras, hidrolavadoras y herramientas de mantenimiento. Con una inversión de 132 millones de pesos, estos equipos descentralizan la atención y atienden desde reportes vecinales hasta el embellecimiento de avenidas principales.

Pacto y Alerta Limpia: corresponsabilidad ciudadana

Además de la inversión en equipo y personal, el gobierno municipal lanzó dos iniciativas para involucrar a la ciudadanía:

, que busca comprometer a la sociedad a cuidar calles y espacios públicos. Alerta Limpia, enfocada en generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad, priorizando la educación y no las multas.

“Queremos hacer de Guadalajara la ciudad más limpia del país”, expresó la presidenta.

Guadalajara, la “Ciudad Luz”

Otro de los logros destacados fue la transformación del sistema de alumbrado público. Bajo su administración, Guadalajara se convirtió en el primer municipio de México en contar con el 100% de luminarias con tecnología LED.

Con una inversión adicional de 86 millones de pesos, se mejoró la iluminación en calles, avenidas y espacios públicos, lo que permitió que la capital jalisciense fuera reconocida como “Ciudad Luz”, distinción que comparte con urbes como París, Los Ángeles, Ámsterdam y Londres.

Verónica Delgadillo | Guadalajara LED (Cortesía)

“Ha sido un trabajo muy duro (…) para nosotros es muy importante hacer de nuestra ciudad la más y mejor iluminada de México”, señaló Delgadillo.

La estrategia se complementa con la Gerencia Nocturna, creada para atender pasos a desnivel y vialidades durante la noche, con labores de recolección, desbroce, hidrolavado y balizamiento.

Calles renovadas y movilidad digna

El gobierno municipal también destinó 150 millones de pesos a un programa de repavimentación en 30 vialidades principales, donde el bacheo ya no era suficiente.

Adicionalmente, se implementó un Plan Emergente de Bacheo, con una inversión de 72.5 millones de pesos, mediante el cual se atendieron más de 11 mil puntos críticos.

Consciente de la importancia del arbolado para la construcción de comunidad y la calidad de vida, la presidenta fijó como meta plantar 20 mil árboles en 2025, de los cuales mil 700 fueron colocados en espacios antes cubiertos por concreto.

A la par, se puso en marcha un proyecto de obra pública por más de mil millones de pesos destinado a la rehabilitación de unidades deportivas, parques, plazoletas y centros de la Cruz Verde, fortaleciendo así la infraestructura social.

Vehículos y equipo para distintas dependencias

Además de Servicios Públicos, se invirtieron más de 200 millones de pesos en la compra de vehículos para otras áreas estratégicas, como la Cruz Verde, que ofrece atención médica a los tapatíos.

Martes comunitario | Verónica Delgadillo (Samantha Lamas)

La apuesta por servicios y espacios públicos de calidad es el segundo pilar del gobierno de Vero Delgadillo, junto con la policía de proximidad y la política social con enfoque de cuidados. Estos ejes conforman su visión de “La Ciudad que te Cuida”, en la que cada acción está orientada a mejorar la calidad de vida y fortalecer el sentido de comunidad en Guadalajara.