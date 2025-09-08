Activistas llevan 3 mil 250 firmas al IEPC para construir Línea 5 del Tren Ligero

Reunieron miles de firmas

Los activistas que promueven que la Línea 5 sea una línea de Tren Ligero y no una ruta de autobuses articulados, han reunido ya 3 mil 250 mil firmas en apoyo a esa iniciativa.

Las firmas las llevaron este lunes a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y anunciaron que van a recabar 10 mil rúbricas para fortalecer su exigencia, aprovechando la plataforma digital que recién lanzo el IEPC llamada “Fírmale”.

Pablo Arellano Morfín y Juan Vázquez Ocampo, integrantes del colectivo Tren Ligero sí Macrobús no, que impulsa la nueva línea de tren ligero por el corredor de la carretera a Chapala, señalaron que el gobernador Pablo Lemus debe escuchar la petición de los vecinos y para ello quieren que se haga una consulta popular.

“En días pasados (el gobernador) dijo que ya no iba a ir la línea del tren ligero, que la iba a cambiar por un Macrobús y lógico que nosotros estamos inconformes con ese tipo de situaciones, porque el Macrobús no daría el resultado que la gente requiere. La gente necesita un transporte económico, rápido y barato, pero que también cubra esa necesidad de traslado y hoy vemos que si meten el Macrobús la gente va a atrasarse”, explicó.

Los activistas fueron atendidos por el director de Participación Ciudadana del IEPC, Carlos Manuel Chávez Verdín, quien les explicó que se requieren 4 mil 174 rúbricas, equivalentes al 0.05% del total de la población, requisito que exige la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.

En Jalisco hay 8 millones 348 mil habitantes, según el censo de 2020.

Pablo Arellano señaló que van a reunir más firmas de las que exige la ley para que se haga la consulta popular.

“Nosotros siempre tenemos que rebasar la cantidad que ellos nos solicitan. Hablamos de 4 mil firmas tenemos que entregar cuando menos 10 mil firmas. La cantidad está fácil y sí las tenemos, de hecho, ya casi lo logramos”, precisó.

Los activistas ya entregaron una petición en Palacio Nacional, para que la presidenta Claudia Sheinbaum, apoye con recursos la Línea 5, pero con un tren ligero, no con autobuses eléctricos articulados.