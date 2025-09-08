Dos ataques en Tlaquepaque dejan 5 muertos y 3 heridos; 7 de las víctimas son mujeres

El saldo de dos ataques con armas de fuego registrados en territorio del municipio de San Pedro Tlaquepaque, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, fue de cuatro mujeres y un hombre muertos, además de tres personas del sexo femenino heridas.

Los atentados ocurrieron entre la medianoche del viernes y la madrugada de este lunes 8 de septiembre. El primero tuvo lugar en el Camino a La Loma, cerca del cruce con Hacienda La Calerilla, de la Colonia Las Pomas, en donde cuatro mujeres que viajaban en un auto compacto color negro, fueron acribilladas por un grupo de hombres armados que iban en una camioneta blanca.

En el lugar quedaron muertas dos de las agredidas, de aproximadamente 50 años de edad, mientras que otro par de mujeres, de 25 a 30 años, resultaron heridas de bala, una de ellas de gravedad.

La sobreviviente que está en mejor estado de salud pudo decir que en la noche del viernes se hallaban en una vinatería de la Colonia Jalisco, en Tonalá, ingiriendo alcohol con un hombre que las invitó a seguir el convivio en otro lado.

En el trayecto, el carro en el que se trasladaban fue interceptado por una camioneta cuyos tripulantes abrieron fuego.

Al parecer, antes de los disparos, las mujeres bajaron del carro en un intento de librarse de la agresión pero fueron alcanzadas por los proyectiles en la vía pública. En la escena del crimen quedaron regados más de diez casquillos de bala.

Se dice que al ocurrir el ataque las víctimas se dirigían hacia Tlajomulco. Del hombre que las invitó a seguir la convivencia, se sabe que habría logrado escapar ileso, aunque esto queda por corroborarse.

El otro suceso se suscitó a las 3:50 am de este lunes en un terreno baldío ubicado al lado de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que está en el cruce de las calles Rivera y Lauro Badillo, en la Colonia Las Juntas.

Ahí fueron hallados dos mujeres y a un hombre tirados, sin vida y con lesiones de arma de fuego. Cerca de ahí, en la confluencia de Rivera y San Jorge, estaba una joven de unos 18 años de edad, también herida de bala y con golpes en la cara.

De este caso también poca información se tiene acerca de los agresores. Los dos asuntos son investigados por la Fiscalía de Jalisco, bajo el protocolo de feminicidio.