Tormentas intensas y oleaje elevado este lunes en Jalisco

Este lunes 8 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el paso de la onda tropical núm. 31 y el ingreso de humedad del Pacífico generarán lluvias puntuales intensas en el estado de entre 75 y 150 mm, con posibilidad de granizo, rachas de viento y oleaje de 1 a 2 metros en costas.
A pesar de que en gran parte del estado se espera un ambiente cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40°C, las precipitaciones vespertinas y nocturnas reducirán la sensación térmica y podrían generar encharcamientos severos en áreas urbanas.
Se prevén #Lluvias intensas en #Tamaulipas, #Nayarit y #Jalisco.
...en Guadalajara
La capital jalisciense amaneció con 18°C bajo un ambiente fresco pero bochornoso. Hacia el mediodía, el termómetro alcanzará entre 25 y 27°C, con cielo parcialmente soleado.
Será después de las 16:00 horas cuando aumente significativamente la nubosidad y la probabilidad de tormentas eléctricas. Entre las 17:00 y 21:00 horas se esperan lluvias fuertes con actividad eléctrica y rachas de viento. Durante la noche, la temperatura descenderá a 19°C, con tormentas intermitentes que podrían extenderse hasta la madrugada del martes.
Recomendaciones
Protección Civil Jalisco exhorta a la población a no cruzar corrientes de agua, evitar manipular cables caidos y evitar zonas evacuadas. También recomendaron mantenerse atentos a posibles caídas de árboles o postes y atender los avisos oficiales.
🌧️⚠️ Lluvias en algunos puntos del AMG y en el interior del Estado.
🚫 No cruces corrientes de agua
🚫 No manipules postes o cables caídos
🚫 No regreses a zonas evacuadas sin autorización
