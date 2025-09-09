Lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas este martes en Jalisco

Este martes 9 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y la entrada de humedad del Pacífico provocarán lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 45 km/h y posible caída de granizo.
A lo largo del día, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 °C en algunas regiones del estado, mientras que las lluvias vespertinas y nocturnas traerán un descenso en la temperatura y mayor humedad.
...en Guadalajara
La capital amaneció con 18°C con cielo nublado lo que generó un ambiente fresco pero húmedo. Al mediodía, el termómetro subirá hasta los 25 °C, bajo condiciones mayormente nubladas.
Entre las 16:00 y 21:00 horas la probabilidad de tormentas eléctricas aumentará de manera importante, con hasta un 50% de posibilidad de lluvia. Lass precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento. Durante la noche, la temperatura descenderá a 18°C, con tormentas dispersas que se extenderán hasta la madrugada del miércoles.
Recomendaciones
Protección Civil Jalisco llamó a la población a identificar refugios temporales en su comunidad, mantener a la mano contactos familiares y vecinales, y reportar emergencias al 911.
🌧️⚡ Información útil en temporada de lluvias:— Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 9, 2025
📞 Emergencias: 911
📲 @PCJalisco
🏠 Refugios temporales en tu comunidad
📋 Contactos familiares y vecinos
👉 Estar preparados salva vidas. pic.twitter.com/mNaothJ6Nw