Lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas este martes en Jalisco

Amanecer en la bonita Perla de Occidente (X:@meteororet66)

Este martes 9 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica en niveles medios y la entrada de humedad del Pacífico provocarán lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, acompañadas de posibles tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 45 km/h y posible caída de granizo.

A lo largo del día, el ambiente será cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 °C en algunas regiones del estado, mientras que las lluvias vespertinas y nocturnas traerán un descenso en la temperatura y mayor humedad.

...en Guadalajara

La capital amaneció con 18°C con cielo nublado lo que generó un ambiente fresco pero húmedo. Al mediodía, el termómetro subirá hasta los 25 °C, bajo condiciones mayormente nubladas.

Entre las 16:00 y 21:00 horas la probabilidad de tormentas eléctricas aumentará de manera importante, con hasta un 50% de posibilidad de lluvia. Lass precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento. Durante la noche, la temperatura descenderá a 18°C, con tormentas dispersas que se extenderán hasta la madrugada del miércoles.

Recomendaciones

Protección Civil Jalisco llamó a la población a identificar refugios temporales en su comunidad, mantener a la mano contactos familiares y vecinales, y reportar emergencias al 911.