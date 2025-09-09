Pablo Lemus respalda a Tonalá en el 4° Informe de Gobierno de Sergio Chávez y anuncia ampliación de Mi Macro Periférico

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañó al Presidente Municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, donde refrendó su compromiso con este municipio para concretar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, transporte público y servicios.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste al Cuarto Informe de Gobierno de Sergio Chávez, Presidente Municipal de Tonalá. (Cortesía)

El mandatario estatal anunció que cumplirá un compromiso asumido en el pasado proceso electoral: la ampliación de Mi Macro Periférico hasta el centro de Tonalá. Informó que dos de las siete estaciones requeridas estarán concluidas a finales de este año, con una inversión de 100 millones de pesos, mientras que las cinco restantes se realizarán con presupuesto del próximo año, con la meta de concluirlas antes de 2026.

Además, destacó obras complementarias en el Hospital Civil de Oriente, la modernización de avenida Zalatitán, una nueva vialidad en la colonia Jalisco y el acceso a la nueva Preparatoria de Tonalá.

“Tengo un compromiso con Tonalá y lo voy a cumplir. Es una cuestión de justicia, Tonalá se lo merece (...) Cuenten con un Gobernador comprometido por este gran municipio de Jalisco”, afirmó Lemus Navarro, quien también adelantó que tras el temporal se supervisarán las acciones de remediación ambiental en Matatlán y Los Laureles, a cargo de la empresa Caabsa Eagle.

Por su parte, Sergio Chávez rindió un balance de su gestión, destacando avances en seguridad, obra pública, servicios, salud y desarrollo social y económico.

“En el impreso del informe que acaban de recibir y que en breve estará de manera digital en nuestra página, encontrarán plasmado todo el quehacer desarrollado en cada una de las dependencias que integran la administración”, señaló el alcalde.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, asiste al Cuarto Informe de Gobierno de Sergio Chávez, Presidente Municipal de Tonalá. (Cortesía)

El evento contó con la presencia de Marta Estela Arizmendi Fombona, presidenta del Congreso de Jalisco; José Luis Álvarez Pulido, presidente del Poder Judicial; además de autoridades estatales, federales y municipales.

Lemus reiteró que trabajará de la mano con Tonalá y con los 125 municipios del estado:

“En estos dos años que nos quedan por delante, vamos a seguir trabajando juntos, a trabajar por Tonalá, y que todos estos proyectos puedan ya ser de beneficio para las y los tonaltecas”, concluyó.