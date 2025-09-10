Además de aplicar penas severas por reclutamiento infantil, Jalisco busca reinsertar a las víctimas

En la imagen aparecen el magistrado Jorge Alfredo Hidalgo, la diputada Mónica Magaña y el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón. Las penas propuestas buscan reducir la incidencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes.

Ante la alarmante cifra de casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, el Congreso de Jalisco quiere aplicar la pena máxima de 15 a 30 años de cárcel, a quien o quienes cometan ese delito que afecta gravemente el desarrollo de la personalidad de los jóvenes.

La diputada de MC, Mónica Magaña, autora de la iniciativa que reforma el Código Penal, convocó a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Consuelo del Rosario González y Jorge Alfredo Hidalgo; a Eduardo Lugo, representante de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia); a Roberto Alarcón, titular de la coordinación de Seguridad Pública del gabinete estatal y a Edna Montoya, secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, así como al subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, para afinar las reformas al Código Penal.

Eduardo Lugo, integrante de Unicef México, explicó que ellos como especialistas acompañan y asesoran la reforma propuesta en Jalisco, luego de que San Luis Potosí e Hidalgo, ya reformaron sus códigos penales. En Michoacán está una iniciativa similar en estudio.

“Desde Unicef buscamos acompañar estos procesos, sobre todo en el estado de Hidalgo, donde se tipificó como delito el reclutamiento. Sin embargo, una gran diferencia que se marca con las iniciativas presentadas en Jalisco es que, en Hidalgo y también en San Luis Potosí, exclusivamente se procesó la reforma al Código Penal para tipificar el delito. No es materia de esta mesa analizar la segunda iniciativa que tiene que ver con una ley de prevención y que conduce a un mecanismo de atención integral del reclutamiento y la utilización, pero ese es el gran valor que tiene lo que se está buscando hacer en Jalisco”, dijo Lugo.

El especialista resaltó la importancia que además de sancionar el reclutamiento forzado se busque crear una Comisión Gubernamental que atenderá a las víctimas de reclutamiento forzado para su reinserción en la sociedad.

Mónica Magaña, diputada de MC, dijo que a escala federal no está tipificado el delito y en Jalisco tampoco, por eso es muy importante que la reforma se avale a la brevedad por el Congreso local.

“Partimos de la atrocidad que reporta la sociedad civil organizada, frente a entre 30 mil y 40 mil personas que hoy en día se estima que son reclutadas (anualmente), con engaños, bajo violencia, bajo medios digitales, bajo circunstancias que siempre atentan contra el derecho al desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Jalisco figura entre las seis entidades en las que debe existir una urgente atención. Sabemos hoy que las Naciones Unidas tienen 14 años haciendo un énfasis muy importante a nuestro país para que tipifiquemos el reclutamiento forzado infantil”, explicó la legisladora.

Del total de personas reclutadas por el crimen organizado, se calcula que 50% de las víctimas pueden ser menores de edad.

En la red social tik tok, hay 100 cuentas vinculadas a actividades de reclutamiento forzado infantil vigentes en México, algo que también se debe combatir, dijo la legisladora jalisciense.