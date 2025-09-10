Critica Mariana Fernández gasto millonario para festejo por Día de la Torta Ahogada

La regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez, denunció que la celebración del Día de la Torta Ahogada realizada por el Ayuntamiento tuvo un costo de tres millones 831 mil 204 pesos, erogados de la partida destinada al servicio integral del evento.

En un video difundido en sus redes sociales, reconoció el valor de la gastronomía como parte de la identidad de la ciudad, pero cuestionó el gasto.

“El ayuntamiento entregó 25 mil tortas ahogadas que nos costaron en total casi 4 millones de pesos”, afirma.

Fernández criticó que cada torta represente un gasto superior a 150 pesos y lo contrastó con las problemáticas urbanas.

“Regalan una torta ahogada con un costo de más de 150 pesos en una ciudad que también se encuentra ahogada por las inundaciones”, señala.

La regidora lamentó que, a su juicio, el gobierno municipal se aproveche del evento “para hacer negocio, comprando a sobreprecio”, y pidió que los recursos públicos se inviertan en servicios esenciales.

“El dinero de las y los tapatíos debe destinarse a seguridad, tapar baches y atender las necesidades urgentes de la ciudad”, concluye.