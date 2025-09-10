Este miércoles Jalisco tendrá lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas

Mañana nublada en Guadalajara Jalisco (X:@meteororet66)

Este miércoles 10 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un canal de baja presión sobre el occidente del país, en combinación con el ingreso de humedad del Pacífico y el golfo de México, originará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 50 km/h y posible caída de granizo en zonas altas.

...en Guadalajara

La capital jalisciense inició el día con 20°C, cielo parcialmente soleado teniendo ambiente fresco y húmedo. Hacia el mediodía, la temperatura se ubicará en 22 a 25°C, con nubosidad variable y radiación solar alta, mientras que por la tarde el termómetro subirá hasta los 26°C.

Será después de las 13:00 horas cuando aumente de forma significativa la probabilidad de tormentas eléctricas, con hasta un 54% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 15:00 horas, acompañadas de ráfagas de viento de 11 km/h. Durante la tarde y noche, la inestabilidad se mantendrá, pues hacia las 22:00 horas se prevén tormentas con probabilidad del 54% y ráfagas de hasta 19 km/h, extendiéndose la actividad eléctrica hasta la madrugada del jueves.

Por la noche, la temperatura descenderá a 19°C, con ambiente húmedo y condiciones de tormenta que podrían afectar la visibilidad y la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Recomendaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población no cruzar calles o avenidas inundadas, retirar objetos sueltos de balcones y azoteas, y evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.