Eva García, madre de Naasón Joaquín, podría enfrentar cadena perpetua

En una nueva acusación del Gobierno Federal de los Estados Unidos en contra de Naasón Joaquín García, quien desde una cárcel en California dirige a La Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), han sido señalados también su progenitora Eva García de Joaquín; su sobrino Joram Núñez Joaquín; el vocero de esa congregación Silem García Peña, así como dos mujeres de nombres Rosa Sosa y Azalea o Azalia Rangel Meléndez. Esta última ya fue involucrada en las denuncias de carácter sexual y abuso infantil por las que el líder de esa religión cumple actualmente una condena de 16 años de prisión.

Eva García de Joaquín, quien fue esposa de Samuel Joaquín Flores, fallecido líder de la iglesia, y su sobrino nieto Joram Núñez Joaquín fueron arrestados en un operativo de las autoridades federales estadounidenses la madrugada de este míercoles. Ella cayó en Los Ángeles; él, en Chicago.

Silem García, Rosa Sosa y Azalia Rangel son considerados prófugos de la justicia norteamericana por lo que podría considerarse una solicitud de colaboración al Gobierno de México para su captura y extradición.

Azalia Rangel. Considerada prófuga de la justicia estadounidense. FOTO: Univisión

Naasón Joaquín García, quien fue detenido en junio de 2019 en Los Ángeles, y se declaró culpable de los delitos de índole sexual en agravio de menores de edad feligreses de LLDM, se encuentra en la prisión de Chino, California, pero ahora está en custodia federal ante esta nueva acusación y ya fue llevado a comparecer ante una autoridad de distrito.

Las investigaciones de este nuevo caso corren por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y señalan un esquema criminal encabezado por los acusados y llevado a cabo por varias décadas con abuso a generaciones de miembros de LLDM.

Por esta reciente denuncia, que fue interpuesta por Gran un Jurado de Nueva York, algunos de los señalados, incluida Eva García de Joaquín, mujer de la tercera edad, podrían enfrentar una petición de condena a cadena perpetua.

Los señalamientos son por conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil contra miembros de su congregación religiosa.

Las autoridades estadounidenses consideran que Naasón Joaquín García, habría constituido una empresa paralela a la LLDM para organizar una red de abuso sexual sistemático de menores, que inicialmente buscaba satisfacer a Samuel Joaquín, padre del acusado y líder de la iglesia hasta su muerte en 2014.

Las actividades delictivas de la red incluían la toma de fotos y videos de abuso sexual infantil de carácter sádico.

La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos de Estados Unidos, que también participa en las indagatorias, considera que esta estructura ilícita se ocultaba bajo la iglesia mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y delitos financieros.

En estos delitos habrían tenido participación Naasón Joaquín, su madre, su sobrino y los tres prófugos.