Tlajomulco atiende afectaciones por lluvias con brigadas de emergencia y apoyos sociales

Las fuertes lluvias registradas esta semana en la zona de Adolf B. Horn dejaron afectaciones en viviendas y negocios. Ante ello, el Gobierno de Tlajomulco activó brigadas de emergencia del programa 24/7 Siempre Chambeando, con maquinaria para atender puntos críticos, y desplegó personal de distintas dependencias para apoyar a los vecinos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, acudió al área afectada para supervisar los trabajos de desazolve y constatar la intervención de Protección Civil, Servicios Públicos, Obras Públicas y Asistencia Social.

La coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Martínez Sandoval, explicó que la prioridad fue recorrer las comunidades y viviendas dañadas. “Atendimos la indicación que nos dio nuestro presidente de estar desde el primer momento en coordinación con las áreas de emergencia.

Lo que hicimos fue dividirnos para acudir a la mayor cantidad posible de comunidades que reportaban afectaciones, escuchar a los vecinos y respaldar el trabajo de Protección Civil”, señaló.

Martínez añadió que, de manera paralela, el programa Siempre Chambeando se lleva directamente a las colonias afectadas para apoyar a quienes sufrieron pérdidas económicas.

Por su parte, la directora del DIF Tlajomulco, Anabel Rubio Ramos, informó que la dependencia trabaja desde el primer día en las zonas impactadas: “Estamos entregando despensas y kits de limpieza para los damnificados.

En coordinación con autoridades del Estado, el Gobierno Municipal, Cruz Roja, Cruz Ámbar y el sector empresarial, estamos sumando voluntades para apoyar a toda la población afectada por las lluvias”.

Además, se instaló un módulo de salud en la plaza principal de Santa Cruz del Valle para atención preventiva y se habilitaron tres albergues en el DIF Santa Fe, San Agustín y el Salón de Usos Múltiples de la cabecera municipal, disponibles para las familias que lo requieran.