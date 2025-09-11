Coordinan atención para afectados tras inundaciones en Arroyo Seco de Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco mantiene coordinación desde el Centro de Mando con cuerpos de emergencia y dependencias de los tres niveles de gobierno para atender a las personas afectadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Arroyo Seco, tras las lluvias registradas esta semana.

En las labores participan elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional, la Brigada Forestal, así como personal de Servicios Públicos, Agua Potable, Parques y Jardines, DIF Tlajomulco y Comude. Estos equipos realizan limpieza de calles, rebombeo de agua, apoyo social y rehabilitación de espacios públicos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, indicó que mantiene presencia en las zonas afectadas.

“Ayer en la noche fui a dar otro recorrido y ahorita voy con el Infonavit a hacer recorrido de vivienda para después regresar a ver nuevamente las afectaciones. Tengo dos brigadas hoy masivas, una en cabecera y otra en zona Valle, donde vamos a estar echando talacha para apoyar a la gente”, señala el alcalde.

El alcalde explica que en la zona limítrofe con Tlaquepaque se contabilizan 80 viviendas con daños y que ya se entregó un informe a la Secretaría General de Gobierno con la solicitud de declaratoria de emergencia, actualmente en proceso de validación.

Por su parte, Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, informa que han “estado trabajando sin descanso. Hoy afortunadamente logramos regresar el agua a su cauce en vialidades como avenida Concepción, Primero de Mayo y Adolf B. Horn. Ahora estamos concentrados en la intervención de viviendas en la colonia Los Sauces y en labores de rebombeo en la avenida Pedro Mirassou, donde aún persisten niveles de agua”.

Molina añade que el DIF municipal ha distribuido kits de limpieza y aseo, además de verificar la situación de las familias que podrían requerir alojamiento temporal.

Actualmente, brigadas municipales realizan limpieza en Valle Sur, Valle Centro, Valle Norte y la cabecera municipal. También continúan las obras de mampostería en el Arroyo Seco, donde se analiza la construcción de vasos reguladores en coordinación con la Junta Metropolitana y municipios vecinos.