Guadalajara

El gobierno de Tlajomulco y dependencias estatales y federales mantienen acciones de apoyo en colonias afectadas por el desbordamiento del Arroyo Seco. Se reportan al menos 80 viviendas con daños y se solicitó la declaratoria de emergencia.

Coordinan atención para afectados tras inundaciones en Arroyo Seco de Tlajomulco

Por Ricardo Gómez

El Gobierno de Tlajomulco mantiene coordinación desde el Centro de Mando con cuerpos de emergencia y dependencias de los tres niveles de gobierno para atender a las personas afectadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Arroyo Seco, tras las lluvias registradas esta semana.

En las labores participan elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional, la Brigada Forestal, así como personal de Servicios Públicos, Agua Potable, Parques y Jardines, DIF Tlajomulco y Comude. Estos equipos realizan limpieza de calles, rebombeo de agua, apoyo social y rehabilitación de espacios públicos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, indicó que mantiene presencia en las zonas afectadas.

“Ayer en la noche fui a dar otro recorrido y ahorita voy con el Infonavit a hacer recorrido de vivienda para después regresar a ver nuevamente las afectaciones. Tengo dos brigadas hoy masivas, una en cabecera y otra en zona Valle, donde vamos a estar echando talacha para apoyar a la gente”, señala el alcalde.

El alcalde explica que en la zona limítrofe con Tlaquepaque se contabilizan 80 viviendas con daños y que ya se entregó un informe a la Secretaría General de Gobierno con la solicitud de declaratoria de emergencia, actualmente en proceso de validación.

Por su parte, Salomón Molina, director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, informa que han “estado trabajando sin descanso. Hoy afortunadamente logramos regresar el agua a su cauce en vialidades como avenida Concepción, Primero de Mayo y Adolf B. Horn. Ahora estamos concentrados en la intervención de viviendas en la colonia Los Sauces y en labores de rebombeo en la avenida Pedro Mirassou, donde aún persisten niveles de agua”.

Molina añade que el DIF municipal ha distribuido kits de limpieza y aseo, además de verificar la situación de las familias que podrían requerir alojamiento temporal.

Actualmente, brigadas municipales realizan limpieza en Valle Sur, Valle Centro, Valle Norte y la cabecera municipal. También continúan las obras de mampostería en el Arroyo Seco, donde se analiza la construcción de vasos reguladores en coordinación con la Junta Metropolitana y municipios vecinos.

