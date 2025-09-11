Presentan cuatro iniciativas para propiciar más participación de los ciudadanos

La idea es que cualquier ciudadana con tan solo estar anotado en el padrón electoral, puede presentar una iniciativa. El paquete lo presentó la diputada Mariana Casillas, quien recibió el apoyo del legislador Alejandro Barragán.

En casi 25 años, en Jalisco únicamente se han presentado 15 iniciativas ciudadanas y de ese total apenas una ha sido dictaminada en el Congreso local. Por ello, la diputada de Futuro, Mariana Casillas, presentó un paquete de cuatro iniciativas para estimular a que se hagan más acciones de participación ciudadana y reducir requisitos a los ciudadanos.

La legisladora propuso que cualquier ciudadano inscrito en la lista nominal de electores tiene derecho a presentar una iniciativa ciudadana. Ya no requiere presentar 0.05% de firmas del padrón.

Además, se planteará que se realicen más comparecencias públicas de funcionarios. El servidor público que no acuda a esos ejercicios de rendición de cuentas se le aplicarían sanciones, dijo la legisladora Mariana Casillas, quien también quiere impulsar que los ayuntamientos hagan más ejercicios de presupuestos participativos.

“La segunda iniciativa que propongo es sobre los presupuestos participativos, para que los municipios destinen al menos 15% de su presupuesto en obra pública, en la decisión directa para las personas. También hicimos una iniciativa de comparecencias públicas, para que las autoridades estén obligadas a rendir cuentas y enfrenten sanciones si se niegan a asistir a las mismas”, subrayó Casillas.

El legislador de Morena, Alejando Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, señaló que Jalisco tiene una ley de avanzada sobre ejercicios de consulta, sin embargo, tiene muchas trabas y eso genera poca participación.

“No basta tener en Jalisco la Ley de Participación Ciudadana con más mecanismos públicos. No basta, no es suficiente, porque efectivamente en las últimas dos décadas nos hemos ufanado de tener el instrumento legal con mas opciones de participación, pero me atrevo a decir que debemos de ser de los estados que menos participa”, enfatizó.

Alejandro Barragán dijo que se necesita realizar una campaña amplia para que los ciudadanos conozcan los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato.

En Jalisco, pese a que hoy está en la ley, no se ha utilizado y hasta ahora no hay algún caso de comparecencia pública.

En 20 años, se han hecho en Jalisco solo siete ejercicios de presupuesto participativo.