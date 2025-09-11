Tlajomulco activa macrobrigadas tras desbordamiento del Arroyo Seco

El Gobierno de Tlajomulco desplegó dos macrobrigadas de atención comunitaria para responder a la emergencia provocada por el desbordamiento del Arroyo Seco, que ocasionó daños en distintas zonas del municipio.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, supervisa las labores en territorio y encabeza la estrategia de atención.

“Entiendo la frustración, el enojo, la desesperación que puede haber, pero que sepan que estamos con todos los recursos que nos sean posibles, tanto humanos como materiales, y sobre todo estimulando la participación. Es importante que los que tengan la oportunidad nos involucremos, participemos”, señaló.

De acuerdo con el ayuntamiento, cerca de mil personas participan en las brigadas, entre personal municipal y beneficiarios del programa Siempre Hay Chamba. Las cuadrillas realizan limpieza de calles, viviendas y espacios públicos, además de brindar acompañamiento a las familias damnificadas.

Macrobrigadas Arroyo Seco Tlajomulco (Cortesía)

Como parte de la atención inmediata, se habilitaron albergues temporales y un comedor comunitario. También se mantiene la entrega de despensas, kits de limpieza e hidratación, con prioridad en las familias en situación más vulnerable.

La Coordinación General de Cercanía y Corresponsabilidad Social, junto con Protección Civil, Bomberos y el DIF municipal, organiza acciones integrales que incluyen apoyo alimentario, entrega de materiales para rehabilitación y estímulos económicos a través del programa Siempre Hay Chamba, que otorga vales de 600 pesos canjeables en tiendas comunitarias.

El Gobierno municipal informó que las macrobrigadas continuarán en operación hasta que se normalicen las condiciones en las colonias afectadas. Además, pidió a la ciudadanía extremar precauciones ante el pronóstico de nuevas lluvias intensas en las próximas horas.