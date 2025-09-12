Colonos de la Americana declaran “non grato” a café, por agredir a vecina e invadir espacio público

Habitantes de la colonia Americana denuncian que el negocio invade la banqueta, deja bolsas de basura en las casas aledañas y genera ruido. Van a declarar "non grato" al negocio.

Vecinos de la colonia Americana declaran “non grato” al café Leonela, luego de que ese negocio ha realizado agresiones a colonos, invade el espacio público, deja bolsas de basura en casas aledañas y genera exceso de ruido, sin que la autoridad municipal intervenga.

Los habitantes de la colonia Americana enviaron una carta a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para que meta al orden al Leonela Café Bistro, situado en Robles Gil y Prisciliano Sánchez. Ahí relatan las irregularidades que comete el establecimiento.

Este jueves, Adriana, una vecina del lugar, denunció en redes sociales que fue agredida físicamente por el encargado del comercio y por su esposa, luego de que la vieron en la calle y le reclamaron que haya hecho comentarios negativos sobre el negocio, en redes sociales. Adriana mostró una imagen donde le abrieron el labio por la agresión.

En un comunicado, la Comunidad de la Colonia Americana anunció que realizará una manifestación este sábado a las 10 de la mañana “para alzar la voz contra los abusos” del café.

Las personas inconformes harán una clausura simbólica y van a declarar como negocio “non grato” al lugar.