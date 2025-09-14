“Nuevos cargos vs ‘El Siervo de Dios’ buscan frenar que predique evangelio y expanda su iglesia”

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, en una imagen del 9 de agosto de 2015 en Guadalajara, Jalisco. Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, en una imagen del 9 de agosto de 2015 en Guadalajara, Jalisco. (EFE / Ulises Ruiz Basurto)

Tal como lo hizo en 2019, tras la captura de Naasón Joaquín García, la Iglesia de la Luz del Mundo (LLDM) ha salido una vez más en defensa categórica de su líder, quien el pasado 10 de septiembre ha sido señalado de nuevos cargos por abuso y tráfico sexual y delitos financieros, junto con su madre Eva García, su sobrino Joram Núñez -quienes ya están presos- y otras tres personas prófugas de la justicia estadounidense, de los que se sospecha que se ocultan en México.

LLDM, a través de un boletín emitido por su Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas, desestima los señalamientos de Fiscalía de los Estados Unidos.

“... Esto es parte de una estrategia para ejercer presión sobre el Siervo de Dios, Naasón Joaquín, intentando que acepte falsas acusaciones y sin fundamento, buscando así prolongar su encarcelamiento y frenar la misión que lleva a cabo: predicar el evangelio y contribuir al crecimiento de nuestra comunidad en todo el mundo”, manifiesta el boletín de prensa.

“Para nosotros es claro que enfrentamos persecución religiosa. No obstante, él (’el Siervo De Dios’, Naasón Joaquín) y la Iglesia perseveran en su labor de llevar el mensaje de Cristo”, resalta el documento.

Naasón Joaquín García, quien tenía 50 años de edad en esa fecha, fue detenido el 3 de junio de 2019 luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en un jet privado, en compañía de su asistente, Susana Medina Oaxaca, una joven de ojos verdes, de 24 años.

Antes de que iniciara el juicio en su contra, el también llamado “Apóstol de Jesucristo” se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual en agravio de menores de edad, pertenecientes a la religión. Por tales delitos, Naasón Joaquín recibió sentencia de 16 años ocho meses de cárcel. Especialistas en derecho han señalado que al aceptar los hechos que se le imputaron, el dirigente de LLDM, perteneciente a un linaje que desciende del fundador Aaarón Joaquín, evitó una pena mayor y la exhibición pública de las pruebas que evidenciaran su culpabilidad.

Esa condena de 16 años y ocho meses, corresponde a los cargos formulados por la Fiscalía de California, pero este miércoles 10 se dio a conocer que ahora el Gobierno Federal de los Estados Unidos le ha fincado nuevas acusaciones en las que están involucrados su madre Eva García de Joaquín, mujer de 80 años de edad considerada “diaconisa” de LLDM, y su sobrino Joram Núñez Joaquín, además de otras tres personas Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García Peña. Este último era vocero y representante legal de la congregación.

La diaconisa Eva García y Joram Núñez fueron detenidos la madrugada del miércoles en Los Ángeles y Chicago, respectivamente, mientras que los tres restantes, como ya se dijo, se mantienen libres en alguna parte de México.

Respecto a Eva García, LLDM afirmó que “todos conocemos la bondad y el ejemplo de vida de la hermana Eva, su generosidad y sus firmes valores morales y espirituales que la distinguen por su integridad.

La religión considera que sus miembros están seguros de que “la victoria pertenece a la Iglesia de Jesucristo y al Siervo de Dios y seguros de que Cristo nos lo concederá. Mientras los ataques se intensifican, también lo hace la fortaleza que nos concede nuestro Padre Celestial. Pedimos a Dios que les dé fortaleza, valor y esperanza para salir adelante ante este reto.

Añadió que “El Apóstol de Jesucristo nos ha asegurado que, pese a su situación actual, permanece con ánimo“.