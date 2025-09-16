Ayuntamiento de Tlaquepaque y SIOP revisan avances de obras estatales en el municipio

En el Museo Pantaleón Panduro se llevó a cabo una mesa de trabajo entre las y los regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos estatales en el municipio.

La reunión fue encabezada por Ernesto Alejandro Alba Otero, secretario de Obra Pública del Ayuntamiento, y José María Goya Carmona, subsecretario de Infraestructura Social del Estado, quienes presentaron los avances de cinco obras que actualmente se desarrollan en Tlaquepaque:

Pavimentación en la carretera a Chapala.

Pavimentación en Camino Real a Colima.

Pavimentación de laterales en el Anillo Periférico.

Ampliación y modernización de la carretera 139 San Martín–El Verde.

Construcción de la Línea 4 del Tren Ligero.

De acuerdo con los funcionarios, los proyectos presentan un avance superior al 60 por ciento en su ejecución.

Durante el encuentro, regidores de las distintas fracciones edilicias y delegados municipales plantearon inquietudes y solicitudes en representación de la ciudadanía, además de exhortar a que continúen estas mesas de trabajo con la SIOP para mantener un seguimiento constante a las necesidades en materia de infraestructura.

En la reunión también participaron Joel Iván Zúñiga Gosálvez, director general de Proyectos de Ingeniería de la SIOP, y Omar Paredes Flores, director general de Infraestructura Carretera.