Capturan a hombre involucrado en ataque a balazos en contra de 4 mujeres; 2 murieron y 2 quedaron heridas

Capturaron al presunto participante de doble feminicidio

Un ataque a balazos ocurrido la medianoche del viernes 5 de septiembre de este año, con saldo de dos mujeres muertas y dos lesionadas, comienza a esclarecerse. La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la captura de un hombre involucrado en los hechos, que tuvieron lugar en la Colonia Las Pomas, de San Pedro Tlaquepaque.

De manera extraoficial se sabe que poco antes del suceso, las cuatro víctimas se hallaban en una vinatería de la Colonia Jalisco, en Tonalá, ingiriendo alcohol con un hombre, identificado como Hugo Alberto“N”, de 41 años, quien las invitó a seguir el convivio en otro lado.

Cuando se dirigían hacia Tlajomulco, el hombre se detuvo en un punto despoblado, en el Camino a La Loma, cerca del cruce con Hacienda La Calerilla, de la Colonia Las Pomas, en donde llegó otro vehículo con dos masculinos a bordo, quienes abrieron fuego en contra de las mujeres, después de que al parecer ya habían bajado del automotor en el que iban, en un intento de librarse de la agresión, pero fueron alcanzadas por los proyectiles en la vía pública. En la escena del crimen quedaron regados más de diez casquillos de bala.

En el lugar quedaron muertas dos de las agredidas, de aproximadamente 50 años de edad, mientras que el otro par de mujeres, de 25 a 30 años, resultaron heridas de bala, al menos una de ellas, de gravedad.

Luego de las pesquisas de de la Unidad de Investigación de Feminicidios de la Fiscalía del Estado, se pudo identificar a Hugo Alberto “N”, como quien conducía el automóvil en donde trasladaron a las víctimas al sitio en el que se concretó la agresión, “por lo que se obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra el pasado 12 de septiembre, decretada por el Juez Vigésimo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado”.

Gracias a pesquisas de Fiscalía de Jalisco @FiscaliaJal se capturó a un hombre implicado en el asesinato de dos mujeres el pasado 5 de septiembre, en la Colonia Las Pomas, en San Pedro Tlaquepaque, en donde además, otras dos víctimas fueron heridas de bala pic.twitter.com/NRwQkStRXp — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) September 16, 2025

La Fiscalía añadió que los agentes que siguen el caso desahogaron un cateo el pasado sábado 13 de septiembre, en la colonia Santa María Tequepexpan, también perteneciente al municipio de Tlaquepaque, en donde se logró asegurar un vehículo presuntamente utilizado para llevar a las cuatro víctimas al lugar del crimen.

Vehículo utilizado en ataque a cuatro mujeres en Tlaquepaque

Poco después de ocurrido el crimen se había dicho que el automotor en el que trasladaron a las mujeres al punto donde las atacaron era un compacto de color negro; sin embargo ahora que ha sido detenido uno de los presuntos responsables y de que se aseguró el vehículo utilizado en los hechos, queda aclarado que es una camioneta en color blanco.

Lo que no se informó es el posible motivo por el que se cometió el suceso criminal.

El detenido Hugo Alberto “N” fue traslado al reclusorio en donde tuvo su audiencia de imputación por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio y este próximo 18 de septiembre a las 16:00 horas, se realizará la continuación de la audiencia inicial para que el Juzgado resuelva su situación jurídica.