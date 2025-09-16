Continúan labores de apoyo a vecinos de Los Sauces en Tlajomulco  

Tras la fuerte tormenta registrada la noche del lunes, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga mantiene un operativo especial en avenida Adolf B. Horn y en el fraccionamiento Los Sauces, zonas que resultaron con mayores afectaciones por el desbordamiento del Arroyo Seco.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Salomón Molina, informó que desde la madrugada se desplegaron 150 elementos de distintas áreas municipales, quienes trabajan en coordinación con Protección Civil del Estado, Bomberos de Zapopan y Guadalajara, la Guardia Nacional y la Conagua.

“Estamos a marchas forzadas con el apoyo de bombas de SIAPA y Conagua. Calculamos que la afectación en vialidades se prolongará algunas horas más, pero el objetivo es habilitarlas antes de que anochezca”, señaló Molina.

Por su parte, Lucio Miranda Robles, coordinador de Fortalecimiento de los Servicios Públicos, explicó que el exceso de agua proveniente de la zona de La Primavera aumentó la presión sobre el cauce, lo que provocó el desbordamiento hacia colonias del Valle de Tlajomulco, en particular en Los Sauces.

Las autoridades municipales informaron que el operativo se mantendrá activo hasta que se atienda la contingencia y se reduzcan los riesgos para las familias afectadas.

Afectaciones reportadas

Inundaciones en viviendas: colonia Los Sauces.

Inundaciones en vialidades: avenida Concepción y Champagnat, avenida Concepción y Adolf B. Horn, y calle 1 de Mayo al cruce con Adolf B. Horn.

Vías alternas recomendadas

La Dirección de Protección Civil pide evitar la circulación por avenida Adolf B. Horn en dirección a Santa Fe y utilizar las siguientes rutas: