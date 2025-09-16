La cultura y el arte de Guadalajara brillaron en Europa durante el Festival de la Luz LUMINA 2025, celebrado en Cascáis, Portugal, donde el Gobierno de Guadalajara presentó un espectáculo de videomapping y danza que cautivó a miles de asistentes.

Guadalajara ilumina a Portugal en el Festival de la Luz LUMINA 2025 (Cortesía)

La fachada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se convirtió en el lienzo para “Mexican Dreams”, un videomapping que llenó el templo de colores vibrantes inspirados en la artesanía y tradiciones de México. La proyección llevó a los espectadores en un viaje visual desde Guadalajara, acompañado por el tradicional jarabe tapatío como música de fondo, y evocando símbolos, celebraciones y leyendas que rinden homenaje a la identidad y cultura tapatía.

Como parte de esta participación, el grupo de danza Alegrije, conformado por mexicanas y mexicanos residentes en Portugal, presentó el espectáculo “Mexican Lights”, un recorrido coreográfico por los bailes más representativos de Guadalajara y del país, que recibió aplausos y ovaciones por parte del público europeo.

La presencia de Guadalajara en LUMINA 2025 representó una oportunidad para promocionar su riqueza cultural en un escenario internacional, con el objetivo de fortalecer los lazos culturales entre México y Portugal, además de fomentar el interés turístico por la capital jalisciense y el país en general.

Durante toda la presentación, el embajador de México en Portugal, Bruno Figueroa, acompañó y respaldó la participación de Guadalajara, impulsando así la promoción cultural y artística de la ciudad.

El Festival de la Luz LUMINA, que este año celebró su octava edición, se ha consolidado como uno de los más importantes de Europa. Desde su creación, ha recibido a más de 1.5 millones de visitantes, ha reunido a 122 artistas de 26 países y ha colaborado con 11 embajadas. Además, ha sido reconocido con el premio al Mejor Evento Cultural en 2013 y cuenta con el sello EFFE de Festivales Notables, distintivo que lo acredita como una plataforma única para la difusión cultural y artística a nivel internacional.