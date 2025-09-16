Se inunda nuevamente Los Sauces, en Tlajomulco; mueren dos personas

Otra vez se presentó una inundación en la colonia Los Sauces de Tlajomulco de Zúñiga, provocada por el desbordamiento del Arroyo Seco. Los vecinos volvieron a sufrir graves afectaciones en su patrimonio.

Varios automovilistas nuevamente se quedaron varados la noche del lunes 15 de septiembre al intentar cruzar la inundación en avenida Adolf B. Horn y 1 de Mayo, sin embargo, ahora sí se presentaron víctimas mortales. Aunque no están considerados dentro de las estadísticas de las muertes por el temporal.

Una madre y su hijo murieron en su vehículo luego de que decidieran permanecer en él ante la inundación que les impedía llegar a su hogar, no fue el agua lo que les quitó la vida, sino una aparente intoxicación; el vehículo en el que viajaban contenía solventes, lo que aparentemente les causó la muerte al respirarlos, según reporta el coordinador de Protección Civil Jalisco, Sergio Ramírez.

“Las personas se dedicaban al negocio de la carpintería, había solventes en el vehículo, no estaban inundados ellos, pero se decidieron permanecer la noche ahí porque la zona por donde estaban transitada estaba inundado. Parece ser que fue una intoxicación. No fue por agua, no fue relacionado (a la inundación). No creemos que haya sido por el monóxido del generado por el vehículo, pero había solventes en el interior, entonces podemos pensar que puede ser”, expresa.

En el auto también se encontraba el padre, quien fue encontrado con vida y trasladado a una unidad médica para ser atendido, el pronóstico de salud está reservado.

En cuanto a la inundación, en esta ocasión el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio de altura. Elementos de Protección Civil continúan con labores de rescate en la zona, apoyando a habitantes que permanecen dentro de viviendas afectadas.

La tormenta también impactó a otros municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. En Zapopan, los pasos a desnivel de avenida López Mateos en la zona de las Águilas quedaron anegados, con vehículos atrapados en su interior.

En Guadalajara, se reportaron encharcamientos en Ávila Camacho y Américas, así como en López Mateos y Moctezuma. En este último punto, una mujer de la tercera edad fue rescatada luego de que se aferrara a un árbol para evitar ser arrastrada por la corriente.

Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por pasos a desnivel y avenidas con antecedentes de inundación durante lluvias intensas.

Búsqueda joven arrastrado por la corriente en Tonalá (Cortesía)

Víctimas mortales por el temporal, van 18

Mientras que en Tonalá, un joven motociclista de 20 años, identificado como Kevin Rivera, fue arrastrado por un arroyo en la colonia Lomas de la Soledad; el operativo de búsqueda continúa; de la misma manera, en Puerto Vallarta otro joven fue arrastrado por la corriente, su cuerpo fue encontrado sin vida. Al momento son 18 las muertes atribuidas al temporal de lluvias en Jalisco.

“Hubo otro joven de 17 a 20 años de edad, más o menos, en Puerto Vallarta, también arrastrado por la corriente en la colonia Iztapa; más o menos como a las 5 de la mañana se localizó el cuerpo. De 17 a 20 años aproximadamente. Parece que iba circulando en una moto, quiso cruzar un canal y fue arrastrado por la corriente”, aclara Sergio Ramírez.