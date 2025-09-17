La Contraloría Municipal de Guadalajara lanzó el programa Guadalajara Clara: Programa Permanente de Auditorías, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas mediante la participación activa de la ciudadanía en los procesos de vigilancia gubernamental.

Contraloría impulsa corresponsabilidad ciudadana en la vigilancia gubernamental de Guadalajara (Cortesía)

En esta primera etapa, a través de un cuestionario disponible durante los meses de septiembre y octubre, las y los habitantes del municipio podrán señalar y priorizar los temas, servicios, programas y áreas del Gobierno que consideren requieren una revisión puntual en cuanto a finanzas, objetivos, desempeño y cumplimiento de responsabilidades.

La iniciativa busca amplificar el involucramiento y la corresponsabilidad ciudadana, formalizando y reestructurando el trabajo de fiscalización que realiza de manera regular la Contraloría, así como optimizar las Auditorías Participativas, un modelo reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Buenas Prácticas Municipales de Incidencia en el Control de la Corrupción 2024.

“Al ser un ejercicio participativo consideramos que debe ser participativo desde su origen, tomando en cuenta la percepción ciudadana para juntos mejorar la administración pública (…) buscamos conocer la percepción ciudadana, identificar oportunidades, definir prioridades, consultar y decidir en conjunto con la ciudadanía y, por supuesto, auditar, rendir cuentas y mejorar procesos”, señaló la contralora Alejandra Hernández Santillán.

Durante la presentación de la iniciativa en el Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, Gilberto Tinajero Díaz, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), destacó que este ejercicio representa un esfuerzo por acercar la cultura anticorrupción a niveles comprensibles para la ciudadanía.

“En esa vocación de cercanía con la ciudadanía, han logrado transformar lo complejo en algo asequible”, puntualizó Tinajero Díaz.

La encuesta está disponible en línea a través del siguiente enlace: https://bit.ly/EncuestaClara y puede ser respondida por cualquier persona mayor de edad que viva o trabaje en Guadalajara. Además, se aplicará de manera directa en espacios públicos, ventanillas de atención y trámites en distintas dependencias del Gobierno de Guadalajara.