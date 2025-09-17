Lemus asegura respeto a la autonomía de la UdeG ante conflicto estudiantil

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó su respaldo a la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, en medio de las recientes expresiones estudiantiles y los pliegos petitorios que la comunidad universitaria ha hecho llegar a las autoridades de la institución.

En declaraciones a medios de comunicación, Lemus fue enfático en señalar que su administración respetará la autonomía universitaria.

“Nosotros respetamos absolutamente la autonomía universitaria. Hasta este momento la Universidad de Guadalajara nos ha dicho que no es necesaria la intervención del Gobierno del Estado de Jalisco y nosotros respetamos esa decisión”, declara el gobernador.

El pronunciamiento de Lemus Navarro ocurre luego del mensaje emitido por Karla Planter, quien subraya que su administración atenderá las demandas legítimas de estudiantes y trabajadores, aunque también dejó claro que hay peticiones que no pueden aceptarse, como la instalación de espacios para el consumo de cannabis o la cancelación del proceso de elección del Consejo General Universitario.

La rectora enfatizó que su prioridad es mantener el diálogo abierto, mejorar las condiciones de infraestructura y apoyos estudiantiles, pero siempre dentro del marco normativo y con apego a los valores democráticos de la institución.

En este contexto, el respaldo de Lemus refuerza la postura de que los procesos internos de la UdeG deben resolverse dentro de la propia comunidad universitaria.