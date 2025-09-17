Orden de aprehensión vs involucrados en caso Villas Panamericanas; piden apoyo A FGR e Interpol para atraparlos

El 8 de septiembre de 2025 la Fiscalía de Jalisco aseguró parte del complejo panamericano

Por su presunta responsabilidad en el desvío de dinero del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), que indebidamente fue utilizado para crear compañías privadas y a través de éstas adquirir parte de las Villas Panamericanas para revenderlas como departamentos y obtener un lucro, un empresario de apellidos Moreno Cardeña, así como uno de sus socios, tienen orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez penal.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que “está ya en calidad de prófugo de la justicia este pseudoempresario que encabezó el fraude (...) Jaime Alberto Moreno Cardeña ya se encuentra en calidad de prófugo de la justicia de Jalisco”.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado dijo que se emitieron fichas de localización tanto a la Fiscalía General de la República como a la Interpol, pues es probable que haya huido de México “y por lo tanto vamos a solicitar también ante Interpol su detención”.

Pablo Lemus agregó que desde el jueves de la semana pasada se inició una auditoría y la intervención de tres notarías, que resultaron involucradas en el asunto y que coincidentemente, se hallan ubicadas en la misma calle, de la Colonia Providencia, en donde también se encuentra la oficina de uno de los señalados como defraudadores.

El Gobierno de Jalisco busca recuperar 140 millones de pesos así como varios de los departamentos en la Villa Panamericana, adquiridos ilegalmente como parte del fraude por el empresario prófugo.

Las instancias agraviadas en el caso son el Instituto Jalisciense de la Vivienda y el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), a las que habrá de restituírseles los recursos que fueron desviados.

Dentro de las pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía del Estado han sido asegurados varios bienes del empresario señalado, así como inmuebles del complejo panamericano.