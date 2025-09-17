Reconstrucción del bordo del Arroyo Seco en Tlajomulco alcanza 70% de avance

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga reporta un 70 % de avance en la reconstrucción del bordo del Arroyo Seco, afectado por las tormentas del 15 y 16 de septiembre, que ocasionaron el desbordamiento de agua en la colonia Los Sauces y zonas aledañas.

El director de Infraestructura Hidráulica de Tlajomulco, Héctor Chaires Muñoz, explicó que se reforzará la estructura para aumentar la protección a la población.

“El avance en la reconstrucción del bordo, en el punto cercano a la colonia Los Sauces, se encuentra aproximadamente en un 70 por ciento. Se logró levantar la estructura hasta el nivel que tenía anteriormente; sin embargo, se continuará trabajando hasta elevarla a una altura mayor, que brinde más seguridad”, señaló el funcionario.

Tlajomulco realiza trabajos Arroyo Seco (Cortesía)

En cuanto a las vialidades, Chaires indicó que el agua acumulada en los principales cruces ya fue retirada, lo que permitió reabrir la circulación desde la mañana del miércoles. En la calle Pedro Mirassou, donde también se registraron encharcamientos, se prevé que el acceso sea restablecido a lo largo del día.

El Gobierno municipal añadió que los trabajos de limpieza y rebombeo continúan en distintas calles, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para peatones y automovilistas.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ante el pronóstico de más lluvias en los próximos días.