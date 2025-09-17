En el Museo Pantaleón Panduro, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP) llevaron a cabo una mesa de trabajo para evaluar los avances de las obras estatales que se desarrollan en el municipio.

Tlaquepaque y SIOP instalan mesa de trabajo para dar seguimiento a obras estatales (Cortesía)

La reunión fue presidida por Ernesto Alejandro Alba Otero, secretario de Obra Pública del Ayuntamiento, y José María Goya Carmona, subsecretario de Infraestructura Social del Estado, quienes informaron que los cinco proyectos en curso registran un avance superior al 60 por ciento. Entre estos proyectos destacan la pavimentación en la carretera a Chapala, la pavimentación en Camino Real a Colima, la pavimentación de los laterales en el Anillo Periférico, la ampliación y modernización de la carretera 139 San Martín–El Verde y la construcción de la Línea 4 del tren ligero.

Durante el encuentro, los regidores de distintas fracciones edilicias, así como los delegados municipales, presentaron opiniones, dudas y solicitudes en representación de la ciudadanía, y exhortaron a mantener mesas de trabajo periódicas con la SIOP para dar seguimiento a las necesidades de infraestructura en el municipio.

Además, participaron Joel Iván Zúñiga Gosálvez, director general de Proyectos de Ingeniería de la SIOP, y Omar Paredes Flores, director general de Infraestructura Carretera de la misma dependencia, reforzando el compromiso de ambas instancias por la ejecución oportuna y eficiente de los proyectos en beneficio de la comunidad.