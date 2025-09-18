Inician grabaciones de la serie Mujeres Valientes en el Centro de Guadalajara

Las calles del Centro de Guadalajara se convirtieron este miércoles en el escenario del arranque de filmaciones de la serie Mujeres Valientes, producción encabezada por la actriz Susana Zabaleta y realizada por las casas productoras Prismáticoos y Corazón Films.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue el encargado de dar el claquetazo inicial, destacando la importancia de este proyecto para la economía y la proyección cultural del estado. “Esta serie de Mujeres Valientes, que va a visitar también los Pueblos Mágicos de Jalisco, va también en esta lógica de una conciencia cada vez superior en el cuidado de nuestras mujeres y de sus derechos. Nos da mucho gusto que sea aquí en Jalisco”, señaló.

La serie contará con 50 capítulos y, según estimaciones oficiales, dejará una derrama económica de aproximadamente 50 millones de pesos, además de generar más de 500 empleos directos e indirectos.

Impulso a la industria audiovisual jalisciense

El gobierno estatal destacó que este tipo de producciones contribuyen a consolidar a Jalisco como uno de los principales centros de producción audiovisual en América Latina, gracias a iniciativas como la Ley de Filmaciones, la mejora de reglamentaciones municipales y el fideicomiso del programa de incentivos Cash Rebate.

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, resaltó que estos proyectos benefician a diversas comunidades y sectores locales mediante la contratación de servicios de hospedaje, transporte, alimentación, seguridad y renta de locaciones.

“Detrás de cada una de esas filmaciones se generan fuentes de empleo, se genera derrama económica, y lo más importante, también se da a conocer la belleza de nuestro estado, lo más precioso que tenemos”, subrayó.

Historias de resiliencia y empoderamiento femenino

Mujeres Valientes narrará tanto historias reales como ficticias de mujeres que, desde distintos contextos sociales, culturales y económicos, se levantan, luchan y triunfan, mostrando su resiliencia y empoderamiento. Cada capítulo explorará un universo distinto —urbano o rural, moderno o tradicional— pero con un mismo corazón narrativo: la fuerza femenina.

La actriz Susana Zabaleta celebró que empresas como Corazón Films apuesten por producir en Jalisco, pues esto impulsa el crecimiento de la industria y fortalece la economía local.

En sus redes sociales, el gobernador Pablo Lemus destacó:

“Tuvimos el honor de recibir a Susana Zabaleta, para dar el claquetazo inicial de la serie Mujeres Valientes, que se filmará en nuestros Pueblos Mágicos. Nuestro estado se posiciona como el hub audiovisual de Latinoamérica gracias a @filmajalisco y a incentivos como el Cash Rebate; aquí, la industria es más que entretenimiento, es un motor de oportunidades y crecimiento.”

Con esta producción, Jalisco busca consolidarse como un referente nacional e internacional para el rodaje de series, películas y comerciales, al tiempo que impulsa el talento jalisciense y promueve la riqueza cultural del estado.