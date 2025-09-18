Tlaquepaque alista celebraciones por el 215 aniversario del Grito de Independencia

El sábado 20 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el Jardín Hidalgo se podrá disfrutar de música vernácula, bailes regionales y antojitos típicos. La ceremonia oficial estará encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien dará el Grito de Independencia desde el balcón de la Presidencia en punto de las 22:00 horas.

Posteriormente habrá espectáculo de pirotecnia y presentaciones musicales de Banda San Miguel y Lupillo Rivera.

Carrera de las Antorchas

En el marco de las festividades se realizará la 71 edición de la Carrera de las Antorchas, que reunirá a alrededor de cuatro mil corredores desde Guadalajara hasta Tlaquepaque. Este año, por primera vez, se integran categorías para atletas en sillas de ruedas y con debilidad visual, con el propósito de hacer más incluyente la competencia.

Desfile Cívico-Militar

El domingo 21 de septiembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo el Desfile Cívico-Militar. El recorrido iniciará en la Unidad Administrativa Pila Seca, avanzará por la avenida Niños Héroes y concluirá en la calle Marcos Montero.

Participarán contingentes de la SEDENA, Guardia Nacional, Policía Preventiva, Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, así como estudiantes de nivel secundaria y agrupaciones civiles.

San Pedro Tlaquepaque celebra el Grito (Cortesía)

Cierres viales y suspensión de la Vía RecreActiva

Las autoridades municipales informaron que habrá cierres a la circulación en el primer cuadro y en las vialidades vinculadas al desfile:

Desde el jueves 18 a las 20:30 horas: cierre en la calle Herrera y Cairo/Álvaro Obregón, de Reforma a Constitución.

Viernes 19: cierres en Morelos, Prisciliano Sánchez, Francisco I. Madero, Progreso y Juárez.

Domingo 21 desde las 6:00 horas: cierre en Boulevard Marcelino García Barragán, de Río Antigua a Pila Seca, y avenida Niños Héroes hasta Delicias, además de calles aledañas al desfile.

La Vía RecreActiva será suspendida ese domingo. Se recomienda a la población anticipar traslados y utilizar rutas alternas.