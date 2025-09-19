El Congreso local participó en el macrosimulacro; solo había 5 de 38 diputados

La mayor parte del personal salió por la puerta principal de la avenida Hidalgo. En el simulacro, se hizo la simulación de una persona herida que salió a bordo de una camilla.

El Congreso local también participó en el macrosimulacro de sismo.

Fueron 676 las personas que desalojaron el Palacio Legislativo, en un tiempo de 2 minutos con 30 segundos. Sin embargo, el dato relevante es que, de la sede legislativa, situada en Hidalgo 222, únicamente había cinco diputados trabajando en sus oficinas.

Los cinco legisladores que salieron del edificio tras la alerta fueron los coordinadores parlamentarios Tonatiuh Bravo, de Hagamos, y José Luis Tostado, de MC, así como las diputadas de la bancada naranja, Alejandra Giadans y Ana Fernanda Hernández, además de la representante de Morena y presidenta del Congreso, Marta Arizmendi.

El secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí, informó que en el simulacro se atendió a una persona lesionada que fue retirada en camilla, la cual fue sacada por los integrantes de la unidad interna de Protección Civil.

“Tuvimos una participación en dos edificios que conforman el poder Legislativo, como lo es este Palacio Legislativo, de 676 personas, en un tiempo de 2 minutos con 30 segundos, en donde hubo una evacuación de manera correcta, dicho por el personal de la Unidad de Protección Civil de gobierno del estado que nos estuvo acompañando durante todo el simulacro”, explicó Martínez Lomelí,

En el edificio de avenida Juárez, casi esquina con Corona, las 173 personas que ahí laboran, salieron del inmueble en 2 minutos con 58 segundos. Ahí hicieron el desalojo en mayor tiempo, porque son seis niveles y un mezzanine.

El año pasado, en la sede central de la Legislatura el desalojo se hizo en 3 minutos con 12 segundos, porque en aquella ocasión fueron 800 personas, muchos de ellos invitados que participaron en un foro, donde había niños y personas en silla de ruedas.