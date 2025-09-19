Trasladan a Naasón Joaquín a la prisión de Brooklyn, la misma en donde está “Mayo” Zambada

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo (EFE)

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tiene un nuevo interno. Se trata del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), Naasón Joaquín García, quien fue excarcelado de la prisión de Chino, California -estado en donde debe cumplir una condena de 16 años ocho meses por delitos sexuales del ámbito estatal- para ser llevado a ese reclusorio de Nueva York en donde debe comparecer ante un tribunal -quizá la próxima semana- como parte de la reciente acusación que le formuló la Fiscalía de los Estados Unidos.

En la cárcel de Brooklyn se encuentra recluido también Ismael “El Mayo” Zambada, cabecilla del Cártel de Sinaloa, entre otros presos con imputaciónes por delitos graves. Naasón Joaquín quedó registrado bajo el número 05584-512.

El pasado 10 de septiembre, a través de su oficina en el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía de los Estados Unidos dio a conocer que el líder de LLDM, cuyos fieles lo consideran “Apóstol de Jesucristo” y “Siervo De Dios”, fue imputado por seis cargos del ámbito federal, relacionados con crimen organizado, tráfico sexual, trata sexual, fraude, explotación sexual de menores y explotación infantil.

Junto con él fueron señalados su madre Eva García de Joaquín, quien acaba de cumplir 80 años de edad y es diaconisa de LLDM, y su sobrino Joram Núñez Joaquín, de 37 años, quienes ese mismo día fueron capturados en Los Ángeles y Chicago, respectivamente.

Tres personas que se encuentran prófugas también fueron incluidas en la acusación: Azalia Rangel García, de 46 años, quien es fugitiva desde junio de 2019 cuando fue arrestado Naasón Joaquín en Los Ángeles; Silem García Peña, de 43 años, ex jefe de relaciones públicas de LLDM, y Rosa Sosa, de 59 años.

Las penas que pudieran recibir, según señala la Fiscalía, van de los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua.