5 muertos tras persecución entre civiles y militares que inició en Zacatecas y terminó en Teocaltiche

Un enfrentamiento registrado la tarde de este domingo entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en la localidad de Agua Tinta, municipio de Teocaltiche, habría dejado un saldo de cinco fallecidos, todos ellos civiles.

Según información extraoficial todo inició en territorio de Zacatecas. Los soldados se encontraron con un comando armado cuyos integrantes abrieron fuego en contra de los castrenses, quienes fueron tras de los agresores.

La persecución terminó en Teocaltiche en donde se intensificó el tiroteo con el resultado ya señalado. Se dice que los cinco occisos estaban vestidos con ropa táctica.

Algunos medios de comunicación consignaron que hubo el aseguramiento de varias armas de fuego y de una camioneta Ford, así como el arresto de varios sospechosos, pero esto aún no se ha confirmado.

También se ha manejado que está interviniendo en las indagatorias el Ministerio Público Federal,