Conmemoran en Tlaquepaque el Grito de Independencia con verbena popular

La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura dio el Grito de Independencia

La explanada de la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque recibió a más de 40 mil personas durante la conmemoración del Grito de Independencia, encabezado por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

La ceremonia inicia a las 22:00 horas con la entrega de la bandera nacional por parte de la escolta de la Guardia Nacional. Desde el balcón principal, la alcaldesa lanzó una arenga en la que destaca valores y principios de su administración.

“¡Vivan las mujeres y las niñas! ¡Viva la justicia social! ¡Viva el bienestar! ¡Viva la honestidad! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el humanismo mexicano! ¡Viva la paz! ¡Viva la transformación de Tlaquepaque! ¡Viva la magia de Tlaquepaque y todas sus colonias!”, arengó la alcaldesa.

Durante su discurso reconoció a Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario y Rita Pérez Jiménez, así como a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero.

Tras el repique de la campana y el canto del himno nacional, el cielo se ilumina con un espectáculo pirotécnico musical acompañado de Son de la Negra. La verbena popular incluyó la presentación de Lupillo Rivera, además de la participación de Ada Olea y la Banda San Miguel.

De acuerdo con el gobierno municipal, se implementó un operativo de seguridad que permitió mantener saldo blanco durante la jornada.