Pondrán en servicio nueva ruta de camiones que pasará por el CUTonalá

El nuevo servicio se acordó en una reunión de trabajo entre la rectora general de la UdeG, Karla Planter y el titular de la Setran, Diego Monraz. La nueva ruta arrancará en los primeros días de octubre.

Los estudiantes, trabajadores administrativos y maestros del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) tendrán una nueva ruta de transporte público.

La nueva ruta comenzará en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera y llegará hasta la cabecera municipal de Zapotlanejo. En ese trayecto pasará por la sede del CUTonalá, con una frecuencia de paso de diez minutos.

La Secretaría de Transporte (Setran) anunció que la rura comenzará actividades los primeros días de octubre, con cinco unidades.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, explicó que la ruta tendrá un sistema similar al usado en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), reforzando la frecuencia en horas pico en la mañana y en la tarde.

El titular de la Setran sostuvo una reunión de trabajo con la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, en el edificio de Rectoría, donde abordaron diversos puntos para mejorar el servicio de transporte para los alumnos de la Red Universitaria.

Monraz Villaseñor habló de la realización de nuevas obras públicas en las inmediaciones del CUTonalá, como la aplicación de señalética, nuevos semáforos, banquetas e infraestructura, para evitar accidentes en los alrededores del plantel educativo.

Añadió que también se mantendrán reuniones con concesionarios de las rutas que se acercan al plantel para que se comprometan a circular con mayor frecuencia. Además, anunció que junto al nuevo derrotero, se sumarán más camiones a la ruta C98, que también se desplaza hacia el CUTonalá.

La rectora Karla Planter agradeció la disposición de la Secretaría de Transporte y mencionó que esta Casa de Estudio colaborará con especialistas de la misma universidad en el diseño de políticas orientadas a la movilidad en la ciudad y en los alrededores de este centro universitario.

“Desde CUTonalá, convocados por su rectora, tendremos a expertos de la Universidad de Guadalajara, que ya tienen sus trabajos en materia de movilidad en cada centro universitario, para que trabajen con ustedes en la revisión de documentos”, refirió Karla Planter.

La presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García Romero, se comprometió a realizar una encuesta para conocer cuántos alumnos usan las rutas que circulan de la Central Camionera a Zapotlanejo y así proponer alternativas para mejorar la frecuencia de paso de las unidades.