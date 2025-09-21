Realizan en Tlaquepaque el Desfile Cívico Militar por el 215 aniversario de la Independencia

Desfile de la Independencia en San Pedro Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar con motivo del 215 aniversario de la Independencia de México. El acto reunió a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, junto con autoridades federales, estatales y municipales.

El recorrido se desarrolló por las calles Marcelino García Barragán y Niños Héroes, donde se concentraron miles de asistentes en un ambiente familiar. Participaron 37 contingentes conformados por tres mil 500 personas, entre ellas mujeres de distintas corporaciones, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Vial, Secretaría de Seguridad de Jalisco, Protección Civil y Bomberos estatales, así como policías y bomberos de Guadalajara y Zapopan.

También desfilaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, médicos y paramédicos de la Cruz Verde municipal, además de binomios caninos que generan especial entusiasmo entre niñas y niños.

Desfile en Tlaquepaque

La jornada incluyó la presencia de alumnas y alumnos de escuelas primarias y secundarias, personal de la Cruz Roja Mexicana, asociaciones civiles, el Pentatlón Deportivo Militarizado y Charros de Jalisco.

Tras una hora de recorrido, el desfile concluyó como parte de los actos conmemorativos que buscan rendir homenaje a las y los héroes nacionales y fortalecer la identidad cívica.