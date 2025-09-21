Vuelven los 7 que fueron desaparecidos la última semana de agosto

Frany Arteaga y seis víctimas de desapariciones fueron localizadas con vida

La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización de la artista plástica Frany Arteaga, de 35 años, así como del abogado agrario Gustavo Torres Reyes, de 42, y del ex candidato independiente a la alcaldía de Cancún Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño, de 43, quienes fueron privados de la libertad por un comando armado la noche del miércoles 27 de agosto en la Galería Casa Natalia, ubicada en la Calle Corregidora cerca de la confluencia con la Avenida Medrano, en Guadalajara.

También se confirma la localización con vida de Héctor Manuel Valdivia Martínez, de 47 años; su cuñado José Manuel Arredondo Roldán, de 46; y el sobrino político del primero de ellos, Gary Omar Silva González, de 30, desaparecidos la madrugada del lunes 25 de agosto, después de que Héctor Manuel salió de declarar en las instalaciones de la Calle 14, pertenecientes a la Fiscalía de Jalisco, en relación con el asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer, y de sus dos hijos menores de edad y su esposo cuyos cadáveres fueron hallados en una camioneta abandonada en el Barrio de San Andrés, en la capital de Jalisco.

Estas seis personas cuya localización informó este domingo el Ministerio Público, -junto con el motociclista Abraham Emmanuel Pacheco Partida, conocido como “Mr Yizus”, quien fue localizado este sábado, sano y salvo- fueron víctimas de una serie de desapariciones ocurridas en la última semana de agosto.

Aunque la Fiscalía no lo ha señalado, fuentes de la dependencia presumen que todos esos casos guardan relación y prueba de ello es que las siete víctimas fueron liberadas prácticamente al mismo tiempo, eso sí, en diferentes puntos de la ciudad.

LABORES DE LA FISCALÍA PARA LOCALIZARLOS

La Fiscalía del Estado resaltó que “desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la ausencia de las siete víctimas, comenzaron los trabajos para dar con su paradero y llevar ante la justicia a sus agresores”.

Aseguró que en las investigaciones para la localización de los tres desaparecidos en la Galería Casa Natalia, se desplegaron 34 operativos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, así como se realizaron 30 entrevistas y 20 mesas de trabajo, se analizaron más de 160 horas de video, hubo 30 atenciones telefónicas y se solicitaron 15 colaboraciones.

En la búsqueda de Héctor Manuel Gary Omar y José Manuel, se llevaron a cabo 48 operativos en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá; se han revisaron más de 290 horas de video, se realizaron más de 20 entrevistas a diferentes personas, y se atendieron 17 reuniones con familiares tanto en Casa Jalisco como en Palacio de Gobierno.

Luego de la localización de estas siete personas, la Fiscalía del Estado continuará con las investigaciones para dar con los responsables de éstas y otras desapariciones.