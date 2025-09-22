Encabeza Vero Delgadillo graduación de 73 nuevos policías en Guadalajara

Un total de 73 nuevos policías, 35 mujeres y 38 hombres, se sumarán a la vigilancia en las calles de Guadalajara tras culminar su formación inicial en la Academia de Formación y Profesionalización Policial de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. Los elementos serán desplegados en las 11 Comunidades del municipio: Centro Histórico, Alameda, Americana-Santa Tere, Colomos-Minerva, Fray Antonio Alcalde, Barranca de Huentitán, Los Oblatos, Tetlán, Atlas-Olímpica, Industrial y Fresno, y también reforzarán agrupaciones como UREPAZ, Gamas, C5, Búsqueda de Personas, Criminalística, Olimpos, Lobos, Vinculación Ciudadana, Artemisas y Guardabosques.

Graduación Generación 123 de policías de Guadalajara (Cortesía)

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la ceremonia de graduación y destacó el compromiso que implica portar la insignia de policía. Señaló que su distintivo refleja no sólo los seis meses de formación, sino también la decisión personal de proteger y servir a los demás, un acto que consideró un reflejo de grandeza. Asimismo, subrayó que la labor policial es una de las carreras más complejas, pero de mayor impacto social, y resaltó la importancia del modelo de proximidad ciudadana, que incluye 200 horas de formación en derechos humanos y cercanía con los vecinos, herramientas clave para generar confianza en la ciudadanía.

Durante el evento, Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado, felicitó a los nuevos policías y los instó a trabajar en equipo, siempre observando los principios constitucionales de actuación policial, como base para una carrera duradera y exitosa. Por su parte, el Comisario General de Guadalajara, Ismael Ramírez Méndez, destacó la creciente participación de las mujeres en la seguridad de la ciudad y señaló que la presencia de 35 mujeres en esta generación no es solo una cifra, sino un mensaje de transformación en la labor policial, donde ahora se integran en todas las áreas, desde patrullaje hasta mandos. Ramírez Méndez hizo un llamado a los nuevos elementos para servir con honradez y compromiso, recordándoles que cada día que salgan a patrullar deben poner el corazón por delante, incluso ante situaciones de riesgo extremo.

La Generación 123 completó un total de 1,250 horas de capacitación, que incluyeron técnicas de patrullaje en bicicleta, moto y Segway, además de cursos de conducción táctica y operativa. De manera paralela, 63 becarias y becarios continúan su formación para alcanzar el nivel B1 de inglés, fortaleciendo sus habilidades para desempeñarse de manera profesional y cercana a la comunidad.

En la ceremonia también estuvieron presentes el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández; el Síndico de Guadalajara, Salvador de la Cruz; el Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, Mario Silva; la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Perla Lorena López; el Coronel de Infantería Estado Mayor, Aldo Rubén Reyes Silva; el Mayor de la Guardia Nacional, Marco Antonio Cruz Bolaños; y el secretario técnico de la Comisión Municipal de Carrera Policial, Jesús Antonio Cordero.

Con esta nueva generación, Guadalajara refuerza su modelo de proximidad y el compromiso de garantizar seguridad y confianza a quienes habitan y visitan la ciudad.